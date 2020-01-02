Спасатель оценил законопроект о новых правилах эвакуации из зоны ЧС

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Законопроект МЧС, который предусматривает новый регламент эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций, является заведомо невыполнимым, сказал РИА Новости заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн.
Ранее сообщалось, что законопроект, разработанный ведомством, предусматривает введение для граждан обязанности эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных объявлять об эвакуации комиссий.
Компетенцией по принятию решений об эвакуации предлагают наделить комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и пожарной безопасности - правительственную, региональные, муниципальные.
"Дополнение, о котором сейчас идет речь, - это попытка простым способом решить сложнейшую проблему. Если человек знает, что такое ЧС, что такое эвакуация, он не будет составлять такой документ", - сказал Гофштейн.
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По его словам, суть принудительной эвакуации без алгоритма и определения предела принудительного действия, соответственно, не определяет рациональное время совершения этого действия, что может привести к тяжелым последствиям.
Так, предполагает спасатель, люди часто бывают обременены, например, больными близкими, поэтому принудительная эвакуация затруднится.
"Массовая эвакуация - гигантская проблема. Это заведомо невыполнимый нормативный документ. Одно дело - объявить об эвакуации, другое дело - ее произвести", - заключил собеседник агентства.
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