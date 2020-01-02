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Греция намерена покупать 20% газа трубопровода EastMed
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РИА Новости

Греция намерена покупать 20% газа трубопровода EastMed

15:33 02.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАфины
Афины
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Афины. Архивное фото
АФИНЫ, 2 янв – РИА Новости. Греческая газовая компания DEPA подписала письмо о намерении покупать газ у британской Energean Oil & Gas, которая работает в Израиле.
DEPA и Energean Oil & Gas подписали документ в четверг в Афинах в присутствии руководства министерства окружающей среды и энергетики Греции.
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"Это очень важное событие, поскольку оно прокладывает путь к подписанию первого торгового соглашения, которое определит объемы природного газа для реализации трубопровода EastMed. DEPA сможет закупать природный газ Energean Oil & Gas, работающей в Израиле. Это около 20% первоначальной мощности сети и создает условия для дальнейшей разработки израильских запасов природного газа, которые находятся или будут обнаружены в ИЭЗ Израиля", - сообщило министерство энергетики Греции.
Это соглашение дает перспективы коммерческой и экономической жизнеспособности газопровода, считают в минэнерго. Министр энергетики Греции Костис Хадзидакис заявил, что письмо о намерениях между DEPA и Energean на покупку и транспортировку 2 миллиардов кубометров газа трубопровода EastMed является "важной вехой для жизнеспособности этого трубопровода, проекта, который многие аналитики считали несбыточной мечтой". "Мне жаль их разочаровывать. Этот трубопровод может быть мечтой для одних и кошмаром для других, но сегодня закладываются основы для его реализации", - сказал министр.
Вечером в четверг в Афинах Греция, Израиль и Кипр подпишут межгосударственное соглашение по газопроводу EastMed. Церемония подписания пройдет в присутствии премьер-министров Греции Кириакоса Мицотакиса и Израиля Биньямина Нетаньяху, президента Кипра Никоса Анастасиадиса. Процедура заключения соглашения будет завершена его подписанием Италией, дата пока не определена.
Министерство энергетики Греции сообщило, что министр экономического развития Италии Стефано Патуанелли прислал письмо, в котором поздравил с успехом инициативы и заявил, что Италия продолжает поддерживать проект в рамках европейских проектов общего интереса.
Восточно-Средиземноморский газопровод EastMed предназначен для поставки газа из израильского месторождения "Левиафан" и кипрского "Афродита" в континентальную Европу. EastMed свяжет Грецию, Кипр и Израиль с югом Европы, его протяженность составит 1,9 тысячи километров, инвестиции в строительство оцениваются в 6 миллиардов евро. Проектная мощность составляет 10 миллиардов кубометров газа ежегодно. Впоследствии возможно ее увеличение до 20 миллиардов кубометров в год.
Президент Сербии Александр Вучич
15 января 2019, 03:11
Вучич рассказал о потребности Сербии в дешевом российском газе
411830318
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Кириакос МицотакисНикос АнастасиадисГрецияИзраильЭкономика
Популярные комментарии
При всём при том у меня остается вопрос:-" вот как так получается, что при прочих равных условиях для российского Газпрома проекты всегда дороже получаются? Тот же СП-2 оценивается в сумму свыше 30 млрд долларов при протяжённости маршрута 1200 км...А вот еврейский трубопровод с протяженностью почти вдвое больше-1900км, так тот стоит почти вдвое меньше- всего 6 млрд долларов" Вот как так получается подобная "коммерческая хватка и оборотистость у газпрома???, Вот почему нам так везет, что похоже, что все самые талантливые и продвинутые коммерсанты в газпроме собрались? За вдвое короче маршрут заплатить вдвое большую цену -это надо иметь безусловные "коммерческие таланты", "коммерческую жилку", и "одарённость"...
2 января, 15:51
Леонид .
19400011
В данном случаи неопределенность у вас так, как газ давно найден и месторождения эксплуатируются.
2 января, 16:03
Crystal Aeon
2410003
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