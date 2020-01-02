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Женщина, забравшая девочку из дома в Москве, объяснила свой поступок
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РИА Новости

Женщина, забравшая девочку из дома в Москве, объяснила свой поступок

15:29 02.01.2020 (обновлено: 16:57 02.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Женщина, которая в новогоднюю ночь увела девочку от матери на северо-востоке Москвы, заявила на допросе, что сделала это по просьбе самого ребенка, следователи проводят проверку, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
По данным следствия, в ночь с 31 декабря 2019-го на 1 января 2020 года в одной из квартир жилого дома на северо-востоке Москвы, где находилась шестилетняя девочка, мама ребенка и ее гости отмечали Новый год. В ходе празднования ранее не знакомая матери женщина взяла девочку и ушла. Через некоторое время мать девочки обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже дочери. В этот же день девочка и женщина были доставлены в следственный отдел.
Видео из квартиры пропавшей в Новый год девочки
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"В ходе опроса женщина пояснила, что во время праздника проживающие в квартире и гости поссорились и девочка в слезах обратилась к ней, чтобы она увела ее из квартиры. В связи с чем она приняла решение отвести девочку к себе домой, а потом на следующий день вернуть матери", — сказала Иванова.
Добавляется, что в ходе проверки также установлено, что девочка проживает в неполной семье, которая состоит на учете в органах системы профилактики. Следователи направили материалы в компетентные органы для рассмотрения вопроса о лишении либо ограничении родительских прав матери ребенка.

"Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В рамках проверки также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников органов системы профилактики, отвечающих за контроль условий жизни и воспитания ребенка в указанной семье", — сообщила Иванова.

По словам Ивановой, в настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, она передана в органы опеки и попечительства.
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