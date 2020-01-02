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https://ria.ru/20200102/1563076353.html
В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с Россией учения
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РИА Новости

В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с Россией учения

15:30 02.01.2020 (обновлено: 15:42 02.01.2020)
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© AP Photo / Ebrahim NorouziФрегат ВМС Ирана
Фрегат ВМС Ирана
© AP Photo / Ebrahim Norouzi
МОСКВА/ТЕГЕРАН, 2 янв РИА Новости. США и их союзники пытались сорвать военно-морские учения Ирана, России и Китая в северной части Индийского океана, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на командующего иранскими ВМС Хосейн Ханзади.

"Во время совместных военно-морских учений Ирана, России и Китая американцы и их союзники провели экстренное заседание, целью которого было сорвать процесс совместных морских маневров с нашими двумя союзниками", — сказал Ханзади.

Однако, добавил он, путем "отвлекающих действий" их планы удалось расстроить.
Иранские моряки приветствуют российский сторожевой корабль Ярослав Мудрый во время совместных военно-морских учений России, Ирана и Китая в Индийском океане. 27 декабря 2019
28 декабря 2019, 23:56
Иран предостерег от слежки за совместными учениями с Россией
Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" прошли 27-30 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе. Как сообщал РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали, целью учений была отработка мер по борьбе с терроризмом и морским пиратством, а также обеспечение региональной безопасности.
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф ранее подчеркивал, что "Пояс морской безопасности" не направлен против других стран.
Маневры проходили на фоне стремления Вашингтона создать коалицию по обеспечению безопасности вод рядом с Ираном и череды инцидентов, произошедших в регионе Персидского залива — Ормузского пролива летом этого года.
Тактические учения сторожевого корабля Балтийского флота Ярослав Мудрый
28 декабря 2019, 08:00
Безопасность Персидского залива: США снова не поспевают за Россией
3793056914
Обсудить 56
Казем ДжалалиВенно-морские силы ИранаКитайТегеран (город)РоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Поможет, конечно поможет. Вы только глазки закрывайте, засыпайте и смотрите, как она помогает.
2 января, 16:04
Потный Тюлень
20600020
Надежда конечно согревает, но если смотреть на факты Россия в СБ ООН голосовала за наложение санкций на Иран за попытку разработки ядерного оружия, как и все международное сообщество.
2 января, 16:19
MLMartin Logvinov
1910307
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