В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с Россией учения

"Во время совместных военно-морских учений Ирана, России и Китая американцы и их союзники провели экстренное заседание, целью которого было сорвать процесс совместных морских маневров с нашими двумя союзниками", — сказал Ханзади.
Однако, добавил он, путем "отвлекающих действий" их планы удалось расстроить.
28 декабря 2019, 23:56Иран предостерег от слежки за совместными учениями с Россией
Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" прошли 27-30 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе. Как сообщал РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали, целью учений была отработка мер по борьбе с терроризмом и морским пиратством, а также обеспечение региональной безопасности.
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф ранее подчеркивал, что "Пояс морской безопасности" не направлен против других стран.
Маневры проходили на фоне стремления Вашингтона создать коалицию по обеспечению безопасности вод рядом с Ираном и череды инцидентов, произошедших в регионе Персидского залива — Ормузского пролива летом этого года.
28 декабря 2019, 08:00Безопасность Персидского залива: США снова не поспевают за Россией