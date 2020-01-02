В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с Россией учения

МОСКВА/ТЕГЕРАН, 2 янв — РИА Новости. США и их союзники пытались сорвать военно-морские учения Ирана, России Китая в северной части Индийского океана, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на командующего иранскими ВМС Хосейн Ханзади.

"Во время совместных военно-морских учений Ирана, России и Китая американцы и их союзники провели экстренное заседание, целью которого было сорвать процесс совместных морских маневров с нашими двумя союзниками", — сказал Ханзади.

Однако, добавил он, путем "отвлекающих действий" их планы удалось расстроить.

Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" прошли 27-30 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе. Как сообщал РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали, целью учений была отработка мер по борьбе с терроризмом и морским пиратством, а также обеспечение региональной безопасности.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф ранее подчеркивал, что "Пояс морской безопасности" не направлен против других стран.