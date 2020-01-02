Володин оценил пользу от страницы своих сторонников в Instagram

САРАТОВ, 2 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин в четверг сообщил, что через страницу своих сторонников в Instagram за весь прошлый год получил около 30 тысяч обращений.

"Речь идет о паблике сторонников. За прошедший год в него обратилось около 30 тысяч человек. Для меня это возможность напрямую с вами разговаривать, обсуждать проблемы, ну и конечно, участвовать в решении вопросов, которые вы обозначаете, оказывать помощь людям", - сказал Володин на видео, опубликованном в паблике его сторонников.

"Кстати, говоря об этом, хочу подчеркнуть: через паблик приходит обращений больше, чем обращаются непосредственно в общественную приемную. Там тоже много обращений, и люди сами приходят для того, чтобы обсудить проблемы, но через паблик у нас идет значительно большее количество обращений", - добавил спикер Госдумы.

Он отметил, что, несмотря на то, что паблику его сторонников всего один год, уже видна "очень большая польза от того, что такой проект был реализован".