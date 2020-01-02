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Володин оценил пользу от страницы своих сторонников в Instagram
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РИА Новости

Володин оценил пользу от страницы своих сторонников в Instagram

15:23 02.01.2020 (обновлено: 15:25 02.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 2 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин в четверг сообщил, что через страницу своих сторонников в Instagram за весь прошлый год получил около 30 тысяч обращений.
"Речь идет о паблике сторонников. За прошедший год в него обратилось около 30 тысяч человек. Для меня это возможность напрямую с вами разговаривать, обсуждать проблемы, ну и конечно, участвовать в решении вопросов, которые вы обозначаете, оказывать помощь людям", - сказал Володин на видео, опубликованном в паблике его сторонников.
"Кстати, говоря об этом, хочу подчеркнуть: через паблик приходит обращений больше, чем обращаются непосредственно в общественную приемную. Там тоже много обращений, и люди сами приходят для того, чтобы обсудить проблемы, но через паблик у нас идет значительно большее количество обращений", - добавил спикер Госдумы.
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Он отметил, что, несмотря на то, что паблику его сторонников всего один год, уже видна "очень большая польза от того, что такой проект был реализован".
"Идея и поддержание паблика - все это делается руками сторонников... Я со своей стороны помогаю и делаю все возможное, что от меня зависит, чтобы информация была своевременно предоставлена, ну и конечно, обращения рассмотрены, с которыми вы выходите в паблик", - сказал Володин.
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InstagramГосдума РФВячеслав ВолодинСаратовОбщество
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