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Во Владимирской области в результате ДТП пострадали пять человек
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РИА Новости

Во Владимирской области в результате ДТП пострадали пять человек

15:22 02.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 2 янв — РИА Новости. Пять человек пострадали в столкновении УАЗа с иномаркой во Владимирской области, сообщает в четверг управление МВД по региону.
Авария произошла около 14.00 мск 2 января на 99 километре автодороги "Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики".
"По предварительной информации, водитель автомобиля УАЗ, 1981 года рождения, следуя в город Александров, не справился с управлением, совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Škoda под управлением водителя 1965 года рождения", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в ДТП пострадали пять человек.
"Один госпитализирован, четверо направлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
На месте аварии работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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