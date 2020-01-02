Во Владимирской области в результате ДТП пострадали пять человек

ВОРОНЕЖ, 2 янв — РИА Новости. Пять человек пострадали в столкновении УАЗа с иномаркой во Владимирской области, сообщает в четверг управление МВД по региону.
Авария произошла около 14.00 мск 2 января на 99 километре автодороги "Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики".
"По предварительной информации, водитель автомобиля УАЗ, 1981 года рождения, следуя в город Александров, не справился с управлением, совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Škoda под управлением водителя 1965 года рождения", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в ДТП пострадали пять человек.
"Один госпитализирован, четверо направлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
На месте аварии работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.