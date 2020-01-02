Во Владимирской области в результате ДТП пострадали пять человек

"По предварительной информации, водитель автомобиля УАЗ, 1981 года рождения, следуя в город Александров, не справился с управлением, совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Škoda под управлением водителя 1965 года рождения", - говорится в сообщении.