ИИ обошел экспертов в точности распознавания рака груди

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Система искусственного интеллекта, разработанная при помощи американской корпорации Google, превзошла экспертов в точности анализа женских рентгенограмм и определении рака молочной железы, сообщается на сайте компании.
Представители Google в сотрудничестве с британской компанией DeepMind, которая занимается искусственным интеллектом, центром Cancer Research UK Imperial Centre, американским университетом Northwestern University и больницей Royal Surrey County Hospital в британском городе Гилфорд провели исследование, в ходе которого применили систему ИИ для распознавания рака.
После настройки и обучения модель ИИ использовали для анализа рентгенограмм более 25 тысяч женщин в Великобритании и трех тысяч женщин в США. В ходе этого исследования система Google показала снижение ложноположительных результатов на 5,7% и 1,2% в США и Великобритании. Число ложноотрицательных результатов снизилось на 9,4% и 2,7% соответственно.
"Эти данные показывают, что наша модель искусственного интеллекта установила рак молочной железы по результатам скрининговой маммографии с большей точностью и меньшим количеством ложноположительных и ложноотрицательных результатов, чем эксперты", - говорится в заявлении Google.
Компания отмечает, что эта модель искусственного интеллекта может улучшить точность и эффективность программ обследования, а также "уменьшить время ожидания и стресс для пациентов". Однако для того, чтобы применить ее для лечения пациентов, нужно провести ряд клинических и других исследований, а также получить разрешение со стороны соответствующих органов власти.
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