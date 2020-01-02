ИИ обошел экспертов в точности распознавания рака груди

Представители Google в сотрудничестве с британской компанией DeepMind, которая занимается искусственным интеллектом, центром Cancer Research UK Imperial Centre, американским университетом Northwestern University и больницей Royal Surrey County Hospital в британском городе Гилфорд провели исследование, в ходе которого применили систему ИИ для распознавания рака.

После настройки и обучения модель ИИ использовали для анализа рентгенограмм более 25 тысяч женщин в Великобритании и трех тысяч женщин в США. В ходе этого исследования система Google показала снижение ложноположительных результатов на 5,7% и 1,2% в США и Великобритании. Число ложноотрицательных результатов снизилось на 9,4% и 2,7% соответственно.

"Эти данные показывают, что наша модель искусственного интеллекта установила рак молочной железы по результатам скрининговой маммографии с большей точностью и меньшим количеством ложноположительных и ложноотрицательных результатов, чем эксперты", - говорится в заявлении Google.