Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2020-01-02T15:21+0300
https://ria.ru/20200102/1563076234.html
ИИ обошел экспертов в точности распознавания рака груди
https://cdn22.img.ria.ru/images/156036/25/1560362516_0:143:3072:1871_1036x0_80_0_0_37576b637ea855abfd47593655e4ee31.jpg
РИА Новости

ИИ обошел экспертов в точности распознавания рака груди

15:21 02.01.2020
1310
© Фото : Pixabay/Gerd AltmannИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Фото : Pixabay/Gerd Altmann
Искусственный интеллект. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Система искусственного интеллекта, разработанная при помощи американской корпорации Google, превзошла экспертов в точности анализа женских рентгенограмм и определении рака молочной железы, сообщается на сайте компании.
Представители Google в сотрудничестве с британской компанией DeepMind, которая занимается искусственным интеллектом, центром Cancer Research UK Imperial Centre, американским университетом Northwestern University и больницей Royal Surrey County Hospital в британском городе Гилфорд провели исследование, в ходе которого применили систему ИИ для распознавания рака.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
19 декабря 2019, 15:18Большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин назвал развитие ИИ важнейшим вопросом национальной безопасности
После настройки и обучения модель ИИ использовали для анализа рентгенограмм более 25 тысяч женщин в Великобритании и трех тысяч женщин в США. В ходе этого исследования система Google показала снижение ложноположительных результатов на 5,7% и 1,2% в США и Великобритании. Число ложноотрицательных результатов снизилось на 9,4% и 2,7% соответственно.
"Эти данные показывают, что наша модель искусственного интеллекта установила рак молочной железы по результатам скрининговой маммографии с большей точностью и меньшим количеством ложноположительных и ложноотрицательных результатов, чем эксперты", - говорится в заявлении Google.
Компания отмечает, что эта модель искусственного интеллекта может улучшить точность и эффективность программ обследования, а также "уменьшить время ожидания и стресс для пациентов". Однако для того, чтобы применить ее для лечения пациентов, нужно провести ряд клинических и других исследований, а также получить разрешение со стороны соответствующих органов власти.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
9 ноября 2019, 15:14
Орешкин заявил, что ИИ вряд ли заменит человека в ближайшие десятилетия
1814102
Обсудить 3
РИА НаукаИскусственный интеллектОткрытия - РИА НаукаGoogleСША
Рекомендуем
Сезонное отключение горячей воды
Ученые нашли способ снизить платежи за воду
Врач
Врач рассказал о необходимых зимой витаминах
Бокал с игристым вином
"Его используют разведчики": гомеопат назвал средство от похмелья
Фрегат ВМС Ирана
В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с Россией учения
Бессонница
Названа смертельная опасность неправильного сна
Стенд с логотипом компании Газпром на международном инвестиционном форуме Сочи 2016
"Газпром" в 2019 году снизил экспорт газа в страны дальнего зарубежья
Президент Crocus Group Араз Агаларов
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты преградой росту ВВП
Значок и нашивка на форме сотрудника ФСИН
Во ФСИН прокомментировали видео применения силы в кемеровском СИЗО
Новосибирск
В Новосибирске в 2020 году начнут строить сибирский синхротрон СКИФ
Юрий Витренко
"Нафтогаз" назвал лицемерной критику Порошенко договора с Россией
Афины
Греция, Израиль и Кипр подписали соглашение о газопроводе EastMed
Владимир Зеленский
Крымские татары сочли новогоднее обращение Зеленского комическим
Кадр из instagram-сториз аккаунта @liasanutiasheva
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Афины
Греция намерена покупать 20% газа трубопровода EastMed
Зарубежные страны. Нидерланды. Амстердам
Нидерланды официально отказались от названия "Голландия"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Польские школьники устроили представление на тему Освенцима
03:05Житель Омска подорвался при запуске фейерверка
03:02Милонов предложил учить в школе безопасному использованию пиротехники
02:51При ракетной атаке в Багдаде погиб один из лидеров шиитского ополчения
02:28При ракетной атаке в Багдаде погибли 12 военных и один гражданский
02:17Поклонская раскритиковала обращение "опухшего от пьянок" Порошенко
02:09ЮНИСЕФ рассказал о насилии над детьми в Идлибе и его окрестностях
02:05В Альпах французский военный погиб при сходе лавины
01:59Источник: несколько человек погибли при обстреле у аэропорта Багдада
01:29Астролог рассказала, куда нужно поехать каждому знаку зодиака в 2020
01:27Bloomberg: Россия достигла постсоветского рекорда по добыче нефти
01:25Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу
01:17СМИ: суданский министр покинул рухнувший Ан-12 за пару минут до взлета
01:06Полина Гагарина назвала своего победителя шоу "Голос"
00:59В Самарской области два человека погибли при пожаре в жилом доме
00:49Во Вьетнаме прокомментировали проект резолюции России и Китая по КНДР
00:40США ввели санкции против главы минобороны Кубы
00:36Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры
00:29Помпео заявил о необходимости защитить посольство США в Ираке
00:25В Испании задержали афганцев, подозреваемые в изнасиловании американок
Лента новостейМолния