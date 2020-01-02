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Эксперт предупредил о возможном росте цен на авиабилеты
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РИА Новости

Эксперт предупредил о возможном росте цен на авиабилеты

15:11 02.01.2020
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© РИА Новости / Максим Авдеев / Перейти в фотобанкПассажиры у стойки регистрации билетов в аэропорту "Домодедово".
Пассажиры у стойки регистрации билетов в аэропорту Домодедово.
© РИА Новости / Максим Авдеев
Перейти в фотобанк
Пассажиры у стойки регистрации билетов в аэропорту "Домодедово".. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Изменение цен на авиабилеты в 2020 году, как и прежде, будет носить сезонный характер: перелет будет дороже в период праздников и каникул, и дешевле в межсезонье, а в целом по итогам года рост цен составит примерно 5%, сообщил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
"Прогноз дело неблагодарное, но мы сейчас исходим из того, что в целом, если не будет сколь-либо серьезного изменения внешних факторов, то рост цен будет исчисляться единицами процентов. Скорее, где-то ближе к 5%, плюс-минус", - сказал Пантелеев.
Замглавы Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) в декабре говорил, что не видит оснований для существенного подорожания билетов в 2020 году и прогнозирует его вблизи уровня инфляции. Однако, по мнению Пантелеева, основания для этого все же есть.
"Авиакомпании накопили очень большие убытки. Правда, некоторые авиакомпании работали в плюс, но недозаработали очень большую прибыль, и это тоже, в общем-то, очевидно. Поэтому они будут, насколько это возможно, отыгрывать свои потери. Сделать это можно только одним образом - увеличивать стоимость билетов", - пояснил Пантелеев.
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С другой стороны, по его словам, у авиакомпаний нет резервов для экономии на издержках: стоимость владения самолетами не снижается, рубль существенно не укрепляется, аэропортовые расходы и фонд оплаты труда продолжают расти. Кроме того, эксперт напомнил, что авиабилеты росли в цене и в 2019 году, но это все равно сопровождалось ростом объемов перевозок. "То есть потребитель все-таки может себе позволить именно такой рост цен, и он голосует рублем", - сказал Пантелеев.
Говоря о традиционных периодах колебания цен, эксперт рассказал, что их наибольший рост приходится на новогодние праздники, затем, в низкий сезон февраля-марта, цены падают до уровня прошлого года. Нового пика стоимость авиабилетов достигает в начале мая, после чего опять незначительно снижается, а в июне снова переходит к росту - до очередного пика в августе. Летний пик, как правило, превышает прошлогодние значения, но осенью цены снова идут на спад.
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Олег Пантелеев"Авиапорт"Федеральная антимонопольная служба РФРоссияЭкономика
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