Эксперт предупредил о возможном росте цен на авиабилеты

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Изменение цен на авиабилеты в 2020 году, как и прежде, будет носить сезонный характер: перелет будет дороже в период праздников и каникул, и дешевле в межсезонье, а в целом по итогам года рост цен составит примерно 5%, сообщил РИА Новости исполнительный директор агентства Изменение цен на авиабилеты в 2020 году, как и прежде, будет носить сезонный характер: перелет будет дороже в период праздников и каникул, и дешевле в межсезонье, а в целом по итогам года рост цен составит примерно 5%, сообщил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

"Прогноз дело неблагодарное, но мы сейчас исходим из того, что в целом, если не будет сколь-либо серьезного изменения внешних факторов, то рост цен будет исчисляться единицами процентов. Скорее, где-то ближе к 5%, плюс-минус", - сказал Пантелеев.

Замглавы Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) в декабре говорил, что не видит оснований для существенного подорожания билетов в 2020 году и прогнозирует его вблизи уровня инфляции. Однако, по мнению Пантелеева, основания для этого все же есть.

"Авиакомпании накопили очень большие убытки. Правда, некоторые авиакомпании работали в плюс, но недозаработали очень большую прибыль, и это тоже, в общем-то, очевидно. Поэтому они будут, насколько это возможно, отыгрывать свои потери. Сделать это можно только одним образом - увеличивать стоимость билетов", - пояснил Пантелеев.

С другой стороны, по его словам, у авиакомпаний нет резервов для экономии на издержках: стоимость владения самолетами не снижается, рубль существенно не укрепляется, аэропортовые расходы и фонд оплаты труда продолжают расти. Кроме того, эксперт напомнил, что авиабилеты росли в цене и в 2019 году, но это все равно сопровождалось ростом объемов перевозок. "То есть потребитель все-таки может себе позволить именно такой рост цен, и он голосует рублем", - сказал Пантелеев.