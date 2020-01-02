СМИ сообщили о семи погибших при падении автобуса в ущелье в Индии

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли, не менее 20 пострадали в результате падения автобуса в ущелье в индийской союзной территории Джамму и Кашмир, пишет газета Hindustan Times.
"Минимум семь пассажиров погибли, от 20 до 25 человек пострадали в результате несчастного случая у населенного пункта Ламбери в районе Раджаури", - цитирует издание сотрудника местной полиции.
Автобус следовал в город Джамму из населенного пункта Суранкот. Причины происшествия выясняются. По данным полиции, предположительно, к аварии привела невнимательность водителя.