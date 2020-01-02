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СМИ сообщили о семи погибших при падении автобуса в ущелье в Индии
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РИА Новости

СМИ сообщили о семи погибших при падении автобуса в ущелье в Индии

14:59 02.01.2020
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© AP Photo / Wong Maye-EКареты скорой помощи в Индии
Кареты скорой помощи в Индии
© AP Photo / Wong Maye-E
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли, не менее 20 пострадали в результате падения автобуса в ущелье в индийской союзной территории Джамму и Кашмир, пишет газета Hindustan Times.
"Минимум семь пассажиров погибли, от 20 до 25 человек пострадали в результате несчастного случая у населенного пункта Ламбери в районе Раджаури", - цитирует издание сотрудника местной полиции.
Автобус следовал в город Джамму из населенного пункта Суранкот. Причины происшествия выясняются. По данным полиции, предположительно, к аварии привела невнимательность водителя.
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КашмирИндияДжаммуПроисшествияВ мире
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