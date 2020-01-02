Рэп-исполнительница Лексия Алиджай умерла в возрасте 21 года

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Американская рэп-исполнительница Лексия Алиджай (Lexii Alijai) умерла 1 января в возрасте 21 года, сообщает Metro.
Источник рассказал изданию, что информацию подтвердила ее двоюродная сестра Рейза Кларк в социальной сети.
"Ушла настоящая легенда. Если вы знали или слышали ее музыку, то вас начнет знобить. Я так опустошена сейчас, чтобы что-то сказать. Моя прекрасная сестра, с таким большим талантом и душой, тебя не стало слишком рано", — написала Кларк.
Причину смерти пока не назвали.
Певица стала известной, когда исполнила кавер-версии композиций "Girls love Beyonce" Дрейка, "Exchange" Брайсона Тиллера и другие композиции.
В 2017 году Лексия выпустила свой первый студийный альбом "Growing pains".