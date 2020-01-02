Рэп-исполнительница Лексия Алиджай умерла в возрасте 21 года

"Ушла настоящая легенда. Если вы знали или слышали ее музыку, то вас начнет знобить. Я так опустошена сейчас, чтобы что-то сказать. Моя прекрасная сестра, с таким большим талантом и душой, тебя не стало слишком рано", — написала Кларк.