В Крыму главврача одной из больниц подозревают в получении взятки

"Возбуждено уголовное дело в отношении главного врача Ленинской центральной районной больницы. Он подозревается в получении взятки, сопряженном с вымогательством", - говорится в сообщении.
По версии следствия, главврач вымогал взятку в размере 755 тысяч рублей за общее покровительство фирме при реализации государственного контракта. Главврач был задержан при получении части вымогаемых средств.
В свою очередь, в пресс-службе МВД по Республике Крым сообщили, что медик получил взятку в сумме 500 тысяч рублей.
"Задержан гражданин был в своем служебном кабинете", - подчеркнули в ведомстве.
26 декабря 2019, 07:47Суд арестовал подозреваемого во взятке и.о. прокурора Норильска