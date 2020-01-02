В Крыму главврача одной из больниц подозревают в получении взятки

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости. Главврача Ленинской центральной районной больницы Главврача Ленинской центральной районной больницы Крыма подозревают в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении главного врача Ленинской центральной районной больницы. Он подозревается в получении взятки, сопряженном с вымогательством", - говорится в сообщении.

По версии следствия, главврач вымогал взятку в размере 755 тысяч рублей за общее покровительство фирме при реализации государственного контракта. Главврач был задержан при получении части вымогаемых средств.

В свою очередь, в пресс-службе МВД по Республике Крым сообщили, что медик получил взятку в сумме 500 тысяч рублей.