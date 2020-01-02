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В Крыму главврача одной из больниц подозревают в получении взятки
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РИА Новости

В Крыму главврача одной из больниц подозревают в получении взятки

14:46 02.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВзятка. Архивное фото.
Взятка. Архивное фото.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости. Главврача Ленинской центральной районной больницы Крыма подозревают в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении главного врача Ленинской центральной районной больницы. Он подозревается в получении взятки, сопряженном с вымогательством", - говорится в сообщении.
По версии следствия, главврач вымогал взятку в размере 755 тысяч рублей за общее покровительство фирме при реализации государственного контракта. Главврач был задержан при получении части вымогаемых средств.
В свою очередь, в пресс-службе МВД по Республике Крым сообщили, что медик получил взятку в сумме 500 тысяч рублей.
"Задержан гражданин был в своем служебном кабинете", - подчеркнули в ведомстве.
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Республика КрымСледственный комитет РФКрымПроисшествия
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