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Новый год—2020
2020-01-02T15:56+0300
https://ria.ru/20200102/1563075546.html
Московский метрополитен подготовил новогоднюю программу для пассажиров
https://cdn25.img.ria.ru/images/154898/64/1548986465_0:344:2797:1917_1036x0_80_0_0_6ae93b1253ec339188cd76e1561561c5.jpg
РИА Новости

Московский метрополитен подготовил новогоднюю программу для пассажиров

14:49 02.01.2020 (обновлено: 15:56 02.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажирка на станции "Савеловская" Большой кольцевой линии
Пассажирка на станции Савеловская Большой кольцевой линии
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Московский метрополитен составил список дел, которые необходимо успеть сделать до окончания новогодних праздников, сообщили в пресс-службе московского метро.
"Покататься на новогодних поездах. Для метро Москвы стало уже традицией в преддверии Нового года запускать тематические составы, которые создают праздничное настроение и превращают поездку в метро в настоящую сказку", - рассказали в пресс-службе.
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В метро напомнили, что в этом году был запущен сразу 21 новогодний поезд. По три таких состава курсируют на Арбатско-Покровской, Кольцевой и Серпуховско-Тимирязевской линиях, по два — на Калужско-Рижской, Люблинско-Дмитровской, Замоскворецкой и Сокольнической линиях и по одному поезду на Солнцевской, Калининской и Большой кольцевой линиях.
"Ещё один поезд — это полюбившийся нашим пассажирам уникальный состав типа Ёж-3, который четвёртый год подряд радует пассажиров. Его оформление неизменно остается самым ярким: мерцающие гирлянды, пышные еловые ветви и снежинки, а также один из символов зимы — красногрудые снегири", - добавили в пресс-службе, напомнив, что такой поезд курсирует на Таганско-Краснопресненской линии.
В топ-5 дел попало также посещение бесплатного катка, который открылся между станциями "Спортивная" и "Лужники" МЦК.
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"На каток можно прийти со своими коньками или бесплатно взять их в прокате — для этого подготовлено более 60 пар. Для удобства посетителей рядом с катком расположены шкафчики для хранения вещей на время катания", - рассказали в метрополитене.
Также пассажирам рекомендуют сделать объёмные 3D-фото с эффектом "заморозка времени". Для этого на четырёх станциях установлены фотозоны в новогоднем стиле. Найти фотозону можно в вестибюлях станций "Площадь Революции", "Курская", "Маяковская" и "Пушкинская".
"В период новогодних праздников исполнители, выступающие на площадках проекта "Музыка в метро", добавляют в свой репертуар новогодние и рождественские песни российских и зарубежных исполнителей. Самые популярные композиции, которые выбирают музыканты: "В лесу родилась елочка", "Happy New Year", "Jingle Bells", "Last Christmas", - рассказали в метро Москвы.
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Закрывает список дел посещение Центра профориентации московского метрополитена. В новогодние каникулы Центр будет работать с 3 по 6 января. Он расположен на станции "Выставочная" Филёвской линии.
"В Центре профориентации большая часть экспонатов – интерактивная, здесь посетители могут потрогать элементы оборудования метрополитена и, конечно же, попробовать себя в роли машиниста, прокатившись на тренажёрах, имитирующих настоящие поезда метро", - рассказали в пресс-службе.
Там также представлены уникальные экспонаты, позволяющие детально познакомиться с работой крупнейшего транспортного предприятия столицы. Ещё здесь можно увидеть: пульты дежурного по станционному посту централизации, рабочее место поездного диспетчера, турникеты разных серий, макет гермоворот, которые посетители смогут собственноручно привести в действие.
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Новый год—2020Московское центральное кольцо (МЦК)МоскваМосковский метрополитенОбщество
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