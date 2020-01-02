Московский метрополитен подготовил новогоднюю программу для пассажиров

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Московский метрополитен составил список дел, которые необходимо успеть сделать до окончания новогодних праздников, сообщили в пресс-службе московского метро.

"Покататься на новогодних поездах. Для метро Москвы стало уже традицией в преддверии Нового года запускать тематические составы, которые создают праздничное настроение и превращают поездку в метро в настоящую сказку", - рассказали в пресс-службе.

В метро напомнили, что в этом году был запущен сразу 21 новогодний поезд. По три таких состава курсируют на Арбатско-Покровской, Кольцевой и Серпуховско-Тимирязевской линиях, по два — на Калужско-Рижской, Люблинско-Дмитровской, Замоскворецкой и Сокольнической линиях и по одному поезду на Солнцевской, Калининской и Большой кольцевой линиях.

"Ещё один поезд — это полюбившийся нашим пассажирам уникальный состав типа Ёж-3, который четвёртый год подряд радует пассажиров. Его оформление неизменно остается самым ярким: мерцающие гирлянды, пышные еловые ветви и снежинки, а также один из символов зимы — красногрудые снегири", - добавили в пресс-службе, напомнив, что такой поезд курсирует на Таганско-Краснопресненской линии.

В топ-5 дел попало также посещение бесплатного катка, который открылся между станциями "Спортивная" и "Лужники" МЦК

"На каток можно прийти со своими коньками или бесплатно взять их в прокате — для этого подготовлено более 60 пар. Для удобства посетителей рядом с катком расположены шкафчики для хранения вещей на время катания", - рассказали в метрополитене.

Также пассажирам рекомендуют сделать объёмные 3D-фото с эффектом "заморозка времени". Для этого на четырёх станциях установлены фотозоны в новогоднем стиле. Найти фотозону можно в вестибюлях станций "Площадь Революции", "Курская", "Маяковская" и "Пушкинская".

"В период новогодних праздников исполнители, выступающие на площадках проекта "Музыка в метро", добавляют в свой репертуар новогодние и рождественские песни российских и зарубежных исполнителей. Самые популярные композиции, которые выбирают музыканты: "В лесу родилась елочка", "Happy New Year", "Jingle Bells", "Last Christmas", - рассказали в метро Москвы.

Закрывает список дел посещение Центра профориентации московского метрополитена. В новогодние каникулы Центр будет работать с 3 по 6 января. Он расположен на станции "Выставочная" Филёвской линии.

"В Центре профориентации большая часть экспонатов – интерактивная, здесь посетители могут потрогать элементы оборудования метрополитена и, конечно же, попробовать себя в роли машиниста, прокатившись на тренажёрах, имитирующих настоящие поезда метро", - рассказали в пресс-службе.