Более 68 тысяч японцев пришли поздравить императора с Новым годом

ТОКИО, 2 янв - РИА Новости. Более 68 тысяч человек пришли поздравить нового императора Более 68 тысяч человек пришли поздравить нового императора Японии с наступлением 2020 года, сообщило управление императорского двора.

Традиционно император и другие члены императорской семьи на второй день нового года выходят на застекленную веранду дворца, чтобы поздравить подданных, собравшихся на дворцовой площади. В ответ те машут бумажными флажками с флагом Японии, отчего по площади ветерком пробегает характерный шелест тонкой вощеной бумаги.

Император пять раз появился перед подданными, пожелав им хорошего спокойного года без стихийных бедствий. Три раза из пяти вместе с другими членами императорской семьи к гражданам вышли Почетный император и императрица Японии - родители нынешнего императора.