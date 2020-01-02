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Более 68 тысяч японцев пришли поздравить императора с Новым годом
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РИА Новости

Более 68 тысяч японцев пришли поздравить императора с Новым годом

14:40 02.01.2020 (обновлено: 14:43 02.01.2020)
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоТоржественные мероприятия в честь императора Японии Нарухито
Торжественные мероприятия в честь императора Японии Нарухито
© РИА Новости / Иван Захарченко
Торжественные мероприятия в честь императора Японии Нарухито. Архивное фото
ТОКИО, 2 янв - РИА Новости. Более 68 тысяч человек пришли поздравить нового императора Японии с наступлением 2020 года, сообщило управление императорского двора.
Традиционно император и другие члены императорской семьи на второй день нового года выходят на застекленную веранду дворца, чтобы поздравить подданных, собравшихся на дворцовой площади. В ответ те машут бумажными флажками с флагом Японии, отчего по площади ветерком пробегает характерный шелест тонкой вощеной бумаги.
Император Японии Нарухито
1 января, 07:41
Император Японии в новогоднем послании пожелал всем людям мира
Император пять раз появился перед подданными, пожелав им хорошего спокойного года без стихийных бедствий. Три раза из пяти вместе с другими членами императорской семьи к гражданам вышли Почетный император и императрица Японии - родители нынешнего императора.
На прошлый новый год, когда уже была назначена дата передачи престола, послушать поздравления императора Акихито, который ныне стал Почетным императором, пришли более 150 тысяч человек - рекорд для всей 30-летней эпохи его правления.
Торжественные мероприятия в честь императора Японии Нарухито
9 ноября 2019, 12:28
Перед дворцом нового императора Японии прошли торжества в его честь
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НарухитоЯпонияТокио
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