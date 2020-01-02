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2020-01-02T19:06+0300
https://ria.ru/20200102/1563075427.html
Врач рассказала, почему нельзя доедать новогодние салаты
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РИА Новости

Врач рассказала, почему нельзя доедать новогодние салаты

14:37 02.01.2020 (обновлено: 19:06 02.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко Приготовление салата оливье
 Приготовление салата оливье
© РИА Новости / Алексей Куденко
Приготовление салата оливье. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Главный внештатный инфекционист столичного депздрава Светлана Сметанина рассказала агентству "Москва" об опасностях традиционных новогодних салатов и призвала не хранить их больше суток.
По словам специалиста, такие блюда, как крабовый салат, оливье и сельдь под шубой, из-за своего состава и заправки майонезом или сметаной могут стать причиной возникновения кишечных инфекций.
"Салаты необходимо заправлять непосредственно перед подачей на стол, а готовые заправленные салаты можно хранить не более двух часов при комнатной температуре и не более суток при температуре от плюс двух до плюс шести градусов, поэтому доедать салаты "трехдневной свежести", разумеется, не стоит", — рассказала Сметанина.
Она призвала при первых признаках отравления сразу вызывать врача и не заниматься самолечением. Врач отметила, что различные заболевания вроде панкреатита, аппендицита или менингита могут иметь схожие с кишечными инфекциями симптомы — боли в животе, рвоту, жидкий стул и высокую температуру.
Салат Мимоза
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Новый год—2020Светлана СметанинаЗдоровьеОбщество
Популярные комментарии
Этот врач хоть раз выезжал за пределы МКАД? Или Всё по книжкам, по Фрейду, по феншую?
2 января, 14:49
bbogdanov65.ivanovo
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