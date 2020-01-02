Врач рассказала, почему нельзя доедать новогодние салаты

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Главный внештатный инфекционист столичного депздрава Главный внештатный инфекционист столичного депздрава Светлана Сметанина рассказала агентству " Москва " об опасностях традиционных новогодних салатов и призвала не хранить их больше суток.

По словам специалиста, такие блюда, как крабовый салат, оливье и сельдь под шубой, из-за своего состава и заправки майонезом или сметаной могут стать причиной возникновения кишечных инфекций.

"Салаты необходимо заправлять непосредственно перед подачей на стол, а готовые заправленные салаты можно хранить не более двух часов при комнатной температуре и не более суток при температуре от плюс двух до плюс шести градусов, поэтому доедать салаты "трехдневной свежести", разумеется, не стоит", — рассказала Сметанина.