Врач рассказала, почему нельзя доедать новогодние салаты

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Главный внештатный инфекционист столичного депздрава Светлана Сметанина рассказала агентству "Москва" об опасностях традиционных новогодних салатов и призвала не хранить их больше суток.
По словам специалиста, такие блюда, как крабовый салат, оливье и сельдь под шубой, из-за своего состава и заправки майонезом или сметаной могут стать причиной возникновения кишечных инфекций.
"Салаты необходимо заправлять непосредственно перед подачей на стол, а готовые заправленные салаты можно хранить не более двух часов при комнатной температуре и не более суток при температуре от плюс двух до плюс шести градусов, поэтому доедать салаты "трехдневной свежести", разумеется, не стоит", — рассказала Сметанина.
Она призвала при первых признаках отравления сразу вызывать врача и не заниматься самолечением. Врач отметила, что различные заболевания вроде панкреатита, аппендицита или менингита могут иметь схожие с кишечными инфекциями симптомы — боли в животе, рвоту, жидкий стул и высокую температуру.
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