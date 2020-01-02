В Москве будет 70 бесплатных парковочных дней в этом году

Табличка платной городской парковки на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Семьдесят бесплатных парковочных дней будет в столице в 2020 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Семьдесят бесплатных парковочных дней будет в столице в 2020 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента транспорта Москвы

"В 2020 году в столице будет 70 бесплатных парковочных дней. Как и раньше, бесплатно оставить автомобиль в зонах платной парковки можно будет по воскресеньям и по праздникам", - рассказали в пресс-службе.

Так, по информации дептранспорта, на парковках с повышенным тарифом (380 рублей в час) бесплатно оставить автомобили можно будет только по праздникам – таких дней будет 21.

"Помимо новогодних каникул с 1 по 8 января, россияне отдохнут 23 и 24 февраля, 8 и 9 марта, на майских праздниках 1, 2, 4, 5, 9 и 11 мая, а также 12, 13 июня и 4 ноября", - уточнили в ведомстве.