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В Москве будет 70 бесплатных парковочных дней в этом году
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РИА Новости

В Москве будет 70 бесплатных парковочных дней в этом году

14:37 02.01.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкТабличка платной городской парковки на одной из улиц в Москве
Табличка платной городской парковки на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Семьдесят бесплатных парковочных дней будет в столице в 2020 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
"В 2020 году в столице будет 70 бесплатных парковочных дней. Как и раньше, бесплатно оставить автомобиль в зонах платной парковки можно будет по воскресеньям и по праздникам", - рассказали в пресс-службе.
Табличка платной городской парковки на Пятницкой улице в Москве
25 декабря 2019, 19:59
Собянин рассказал об эффекте от платных парковок
Так, по информации дептранспорта, на парковках с повышенным тарифом (380 рублей в час) бесплатно оставить автомобили можно будет только по праздникам – таких дней будет 21.
"Помимо новогодних каникул с 1 по 8 января, россияне отдохнут 23 и 24 февраля, 8 и 9 марта, на майских праздниках 1, 2, 4, 5, 9 и 11 мая, а также 12, 13 июня и 4 ноября", - уточнили в ведомстве.
При этом, там напомнили, что плоскостные парковки со шлагбаумами работают по действующим тарифам и в праздники, и по воскресеньям.
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
28 ноября 2019, 14:03
Собянин рассказал про механизм формирования цен на парковку в Москве
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ПарковкаДепартамент транспорта г. МосквыМоскваОбщество
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