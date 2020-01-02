Новая серия "Возвращения в Простоквашино" набрала миллион просмотров

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Новогодняя серия "Возвращения в Простоквашино", посвященная корпоративу в легендарной деревне, набрала за три дня более миллиона просмотров, свидетельствуют данные на YouTube-канале "Союзмультфильма".
Новые серии мультсериала студия начала выкладывать весной 2018 года в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также на платформе сайта Кино Mail.Ru. В конце мая того же года "Союзмультфильм" запустил официальный YouTube-канал.
13 октября 2019, 08:32КультураВ новом эпизоде "Возвращения в Простоквашино" расскажут о фиолетовом пятне
В 25-й серии мультфильма герои отмечают корпоратив в деревне. С момента публикации эпизод посмотрели более 1 миллиона раз.
Режиссером новогодней серии выступила лауреат суздальского анимационного фестиваля Софья Кравцова. Всего в первом сезоне мультсериала запланировано 30 эпизодов.
19 июня 2019, 03:20КультураЕвропейские телеканалы заинтересовались новым "Простоквашино"