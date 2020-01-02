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Культура
2020-01-02T14:36+0300
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Новая серия "Возвращения в Простоквашино" набрала миллион просмотров
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РИА Новости

Новая серия "Возвращения в Простоквашино" набрала миллион просмотров

14:31 02.01.2020 (обновлено: 14:36 02.01.2020)
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Новогодняя серия "Возвращения в Простоквашино", посвященная корпоративу в легендарной деревне, набрала за три дня более миллиона просмотров, свидетельствуют данные на YouTube-канале "Союзмультфильма".
Новые серии мультсериала студия начала выкладывать весной 2018 года в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также на платформе сайта Кино Mail.Ru. В конце мая того же года "Союзмультфильм" запустил официальный YouTube-канал.
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В 25-й серии мультфильма герои отмечают корпоратив в деревне. С момента публикации эпизод посмотрели более 1 миллиона раз.
Режиссером новогодней серии выступила лауреат суздальского анимационного фестиваля Софья Кравцова. Всего в первом сезоне мультсериала запланировано 30 эпизодов.
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