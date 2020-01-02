В ЛНР заявили, что непричастны к ранению украинского силовика

ЛУГАНСК, 2 янв — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не имеет отношения к ранению украинского силовика в Донбассе, заявил офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

По данным Народной милиции республики, "1 января на одной из позиций 93-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Орехово старший на взводном опорном пункте открыл огонь на поражение по военнослужащему, попытавшемуся самовольно оставить позиции подразделения".

В результате беглец получил ранение, его доставили в больницу, добавил Филипоненко.