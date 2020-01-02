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В ЛНР заявили, что непричастны к ранению украинского силовика
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РИА Новости

В ЛНР заявили, что непричастны к ранению украинского силовика

14:26 02.01.2020 (обновлено: 15:11 02.01.2020)
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
ЛУГАНСК, 2 янв — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не имеет отношения к ранению украинского силовика в Донбассе, заявил офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
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1 января, 13:35
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По данным Народной милиции республики, "1 января на одной из позиций 93-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Орехово старший на взводном опорном пункте открыл огонь на поражение по военнослужащему, попытавшемуся самовольно оставить позиции подразделения".
В результате беглец получил ранение, его доставили в больницу, добавил Филипоненко.
"С целью скрыть сам факт и обстоятельства получения военнослужащим небоевого ранения командование Операции объединенных сил вновь попыталось обвинить Народную милицию ЛНР в нарушении режима прекращения огня в районе происшествия", — подчеркнул он.
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