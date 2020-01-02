Зрители пришли в ужас после просмотра сериала "Дракула"

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Зрители пришли в ужас от мини-сериала "Дракула", премьера которого состоялась 1 января. Позже они начали делиться впечатлениями в Твиттере, Зрители пришли в ужас от мини-сериала "Дракула", премьера которого состоялась 1 января. Позже они начали делиться впечатлениями в Твиттере, сообщает Daily Mail.

Зомби, кровожадные невесты главного героя-вампира, а также его жуткие превращения из человека в волка и наоборот напугали многих.

"Как я теперь должна спать сегодня вечером? Дракула был ужасен, но великолепен. Но свет я все-таки оставлю включенным", — написала @sara_smartsara.

"Я, когда пытаюсь уснуть после "Дракулы", — пошутил JohnnyCollins25.

Многие пользователи также написали в Сети, что шоу — лучшая адаптация одноименного романа Брэма Стокера за последнее время.

"Вау! Сериал снят интересно и захватывающе, визуально смотрится потрясающе. Хорошее переосмысление с несколькими действительно ужасающими эффектамию. Не могу дождаться, чтобы увидеть, что будет дальше", — подчеркнул @illucifer.

"Шоу оказалось лучше, чем я думал!" — заявил @Vasco_09.

"Это было великолепно", — присоединился к обсуждению @skippybe.