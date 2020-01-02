Зрители пришли в ужас после просмотра сериала "Дракула"

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Зрители пришли в ужас от мини-сериала "Дракула", премьера которого состоялась 1 января. Позже они начали делиться впечатлениями в Твиттере, сообщает Daily Mail.
Зомби, кровожадные невесты главного героя-вампира, а также его жуткие превращения из человека в волка и наоборот напугали многих.
"Как я теперь должна спать сегодня вечером? Дракула был ужасен, но великолепен. Но свет я все-таки оставлю включенным", — написала @sara_smartsara.
"Дракула" — это какой-то кровавый ад", — прокомментировала @judealdridge.
"Я, когда пытаюсь уснуть после "Дракулы", — пошутил JohnnyCollins25.
Me trying to sleep after that #Dracula pic.twitter.com/O1FsBcW9E0— Johnny Collins (@JohnnyCollins25) 1 января 2020 г.
Многие пользователи также написали в Сети, что шоу — лучшая адаптация одноименного романа Брэма Стокера за последнее время.
"Вау! Сериал снят интересно и захватывающе, визуально смотрится потрясающе. Хорошее переосмысление с несколькими действительно ужасающими эффектамию. Не могу дождаться, чтобы увидеть, что будет дальше", — подчеркнул @illucifer.
"Шоу оказалось лучше, чем я думал!" — заявил @Vasco_09.
"Это было великолепно", — присоединился к обсуждению @skippybe.
Главную роль в мини-сериале исполнил Клас Банг. В проекте также снялись Джон Хеффернан, Долли Уэллс, Джонатан Арис и Джоанна Сканлан.
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