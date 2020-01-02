Россиянам разрешат охоту с луком и арбалетом с 30 января

Закон уточняет перечень видов охотничьего оружия, относящегося к гражданскому оружию. Теперь к нему относятся охотничье метательное стрелковое оружие, не имеющее механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (лук) и сила дуги которого составляет более 27 кгс (килограмм-сил), либо имеющем механизм фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (арбалет) и сила дуги (дуг) которого превышает 43 кгс.