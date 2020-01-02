Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-02T14:20+0300
https://ria.ru/20200102/1563074970.html
Россиянам разрешат охоту с луком и арбалетом с 30 января
https://cdn24.img.ria.ru/images/149801/58/1498015878_0:214:4104:2523_1036x0_80_0_0_04fb88c6fdfd0b4570ff6721012df1fa.jpg
РИА Новости

Россиянам разрешат охоту с луком и арбалетом с 30 января

14:20 02.01.2020
5295
© Fotolia / bondvitАрбалет
Арбалет
© Fotolia / bondvit
Арбалет. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Федеральный закон, который разрешит россиянам охотиться с луком и арбалетом, вступит в силу с 30 января 2020 года, соответствующий документ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, был опубликован ранее на портале правовой информации.
Закон уточняет перечень видов охотничьего оружия, относящегося к гражданскому оружию. Теперь к нему относятся охотничье метательное стрелковое оружие, не имеющее механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (лук) и сила дуги которого составляет более 27 кгс (килограмм-сил), либо имеющем механизм фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (арбалет) и сила дуги (дуг) которого превышает 43 кгс.
Лук или арбалет надо будет зарегистрировать в Росгвардии, отмечается в документе.
Возможность охотиться с луком и арбалетом с конца января 2020 года получат обладатели охотничьего билета и разрешения на хранение и ношение оружия.
Участница соревнований в стрельбе из лука. Архивное фото.
21 ноября 2018, 20:03Туризм
Легализация охоты с луком может увеличить число иностранных туристов
92031231
Обсудить 3
Владимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Пешеходный КПП Нарва-2 на границе России и Эстонии
Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России
Сотрудник ГИБДД проверяет документы таксиста
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Сотрудник ДПС останавливает машину для проверки документов, во время рейда по незаконной вырубке хвойных деревьев
Эксперт оценил новые поправки в ПДД о проверках на дорогах
Владимир Зеленский
Крымские татары сочли новогоднее обращение Зеленского комическим
Пешеходный КПП Нарва-2 открылся на границе РФ и Эстонии
Историк ответил на претензии эстонских властей на земли в России
Президент Crocus Group Араз Агаларов
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты преградой росту ВВП
Кадр из instagram-сториз аккаунта @liasanutiasheva
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Значок и нашивка на форме сотрудника ФСИН
Во ФСИН прокомментировали видео применения силы в кемеровском СИЗО
В новогоднюю ночь в Москве похитили семилетнюю девочку
В Москве нашли пропавшую в Новый год девочку
Пачки денег
"Столото" сообщило, сколько денег получит победитель-миллиардер
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Листы с денежными купюрами
В России 99 человек стали миллионерами по итогам новогодней лотереи
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
"Жаль, что он не сын Алсу". Шнуров написал стихи про шоу "Голос"
Здание Генеральной прокуратуры Украины
Генпрокуратура Украины прекратила свое существование
Автомобиль Следственного комитета России
В Якутии после смерти школьника в новогоднюю ночь проведут проверку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Житель Омска подорвался при запуске фейерверка
03:02Милонов предложил учить в школе безопасному использованию пиротехники
02:51При ракетной атаке в Багдаде погиб один из лидеров шиитского ополчения
02:28При ракетной атаке в Багдаде погибли 12 военных и один гражданский
02:17Поклонская раскритиковала обращение "опухшего от пьянок" Порошенко
02:09ЮНИСЕФ рассказал о насилии над детьми в Идлибе и его окрестностях
02:05В Альпах французский военный погиб при сходе лавины
01:59Источник: несколько человек погибли при обстреле у аэропорта Багдада
01:29Астролог рассказала, куда нужно поехать каждому знаку зодиака в 2020
01:27Bloomberg: Россия достигла постсоветского рекорда по добыче нефти
01:25Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу
01:17СМИ: суданский министр покинул рухнувший Ан-12 за пару минут до взлета
01:06Полина Гагарина назвала своего победителя шоу "Голос"
00:59В Самарской области два человека погибли при пожаре в жилом доме
00:49Во Вьетнаме прокомментировали проект резолюции России и Китая по КНДР
00:40США ввели санкции против главы минобороны Кубы
00:36Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры
00:29Помпео заявил о необходимости защитить посольство США в Ираке
00:25В Испании задержали афганцев, подозреваемые в изнасиловании американок
00:20Санчеса хотят утвердить премьером Испании уже 7 января
Лента новостейМолния