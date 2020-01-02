Умер создатель БМП-2 и БМП-3 Александр Благонравов

Александр Благонравов родился в 1933 году в Москве. В 1974-м стал главным конструктором Специального конструкторского бюро машиностроения Курганского машиностроительного завода.

Под его руководством была существенно доработана и в 1980 году принята на вооружение боевая машина пехоты БМП-2. Главным достижением его конструкторской деятельности стало создание в 1987 году принципиально новой и не имеющей аналогов за рубежом плавающей БМП-3.