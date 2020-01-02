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Умер создатель БМП-2 и БМП-3 Александр Благонравов
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РИА Новости

Умер создатель БМП-2 и БМП-3 Александр Благонравов

14:16 02.01.2020 (обновлено: 15:15 02.01.2020)
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© Фото : Правительство Курганской областиАлександр Благонравов
Александр Благонравов
© Фото : Правительство Курганской области
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Главный конструктор боевых машин пехоты второго и третьего поколений Александр Благонравов скончался на 87-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Правительство Курганской области выразило соболезнования в связи со смертью ученого.
Александр Благонравов родился в 1933 году в Москве. В 1974-м стал главным конструктором Специального конструкторского бюро машиностроения Курганского машиностроительного завода.
Под его руководством была существенно доработана и в 1980 году принята на вооружение боевая машина пехоты БМП-2. Главным достижением его конструкторской деятельности стало создание в 1987 году принципиально новой и не имеющей аналогов за рубежом плавающей БМП-3.
В 1996 году Благонравов получил почетное звание заслуженного деятеля науки и техники.
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Александр БлагонравовКурганский машиностроительный заводБМП-2БМП-3Курганская областьОбщество
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