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Поезда серии "Москва" стали вторыми по численности в столичном метро
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РИА Новости

Поезда серии "Москва" стали вторыми по численности в столичном метро

14:14 02.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПоезд в Московском метрополитене
Поезд в Московском метрополитене
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Поезд в Московском метрополитене. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Поезда серии "Москва" стали вторыми по численности в метрополитене столицы, сообщил в четверг департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
"В общей сложности 175 составов "Москва" перевозят пассажиров. На первом месте составы серии "Номерной": их курсирует около 260. Третий по массовости состав типа "Ока" - их курсирует порядка 140", - говорится в сообщении пресс-службы департамента.
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Отмечается, что доля "Москвы" достигла 22% в парке вагонов столичного метро.
В ведомстве добавили, что в 2019 году на линии вышла новая модификация поезда "Москва" - "Москва 2019". Кроме того, полностью новый подвижной состав курсирует на двух линиях Московского метро - Филевской и Некрасовской, всего новые поезда курсируют более чем на половине линий метро Москвы - Таганско-Краснопресненская, Калужско-Рижская, Сокольническая, Большая кольцевая, Солнцевская, Филевская, Некрасовская.
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МоскваМосковский метрополитенОбщество
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