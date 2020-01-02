Поезда серии "Москва" стали вторыми по численности в столичном метро

"В общей сложности 175 составов "Москва" перевозят пассажиров. На первом месте составы серии "Номерной": их курсирует около 260. Третий по массовости состав типа "Ока" - их курсирует порядка 140", - говорится в сообщении пресс-службы департамента.

В ведомстве добавили, что в 2019 году на линии вышла новая модификация поезда "Москва" - "Москва 2019". Кроме того, полностью новый подвижной состав курсирует на двух линиях Московского метро - Филевской и Некрасовской, всего новые поезда курсируют более чем на половине линий метро Москвы - Таганско-Краснопресненская, Калужско-Рижская, Сокольническая, Большая кольцевая, Солнцевская, Филевская, Некрасовская.