СК проводит проверку после гибели человека при пожаре в Астрахани

Трехэтажный жилой дом на улице Советской, 22 загорелся на площади порядка 800 квадратных метров в четверг утром. Восемь человек были эвакуированы. Спустя несколько часов открытое горение удалось ликвидировать. При разборе завалов найдено тело одного погибшего, по данным следствия, 1959 года рождения, местонахождение еще одного жильца дома устанавливается.
"Следственным отделом по Кировскому району города Астрахани СУ СК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту гибели местного жителя. В настоящее время устанавливается местонахождение местной жительницы, которая проживала в данном доме", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход проверки находится на контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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