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СК проводит проверку после гибели человека при пожаре в Астрахани
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РИА Новости

СК проводит проверку после гибели человека при пожаре в Астрахани

14:14 02.01.2020
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© Фото : ГУ МЧС по Астраханской областиЗагорание жилого дома в Кировском районе, Астрахань
Загорание жилого дома в Кировском районе, Астрахань
© Фото : ГУ МЧС по Астраханской области
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Следователи проводят процессуальную проверку после того, как в Астрахани загорелся жилой дом, в результате чего погиб один человек, сообщается на сайте СУ СК России по астраханской области.
Трехэтажный жилой дом на улице Советской, 22 загорелся на площади порядка 800 квадратных метров в четверг утром. Восемь человек были эвакуированы. Спустя несколько часов открытое горение удалось ликвидировать. При разборе завалов найдено тело одного погибшего, по данным следствия, 1959 года рождения, местонахождение еще одного жильца дома устанавливается.
"Следственным отделом по Кировскому району города Астрахани СУ СК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту гибели местного жителя. В настоящее время устанавливается местонахождение местной жительницы, которая проживала в данном доме", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход проверки находится на контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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