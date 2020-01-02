СК проводит проверку после гибели человека при пожаре в Астрахани

Трехэтажный жилой дом на улице Советской, 22 загорелся на площади порядка 800 квадратных метров в четверг утром. Восемь человек были эвакуированы. Спустя несколько часов открытое горение удалось ликвидировать. При разборе завалов найдено тело одного погибшего, по данным следствия, 1959 года рождения, местонахождение еще одного жильца дома устанавливается.