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Минюст подготовил к отмене тысячи устаревших актов СССР и РСФСР
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РИА Новости

Минюст подготовил к отмене тысячи устаревших актов СССР и РСФСР

14:12 02.01.2020 (обновлено: 14:13 02.01.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистерство Юстиции России
Министерство Юстиции России
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Тысячи устаревших нормативно-правовых актов времен Советского Союза, как ожидается, будут признаны недействительными в 2020 году.
Минюст в конце 2019 года в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, получившей название "регуляторная гильотина", представил к отмене более 3,7 тысячи актов времен СССР и почти 1,3 тысячи актов РФ и РСФСР.
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Как ожидается, соответствующие постановления правительства, разработанные Минюстом, вступят в силу в 2020 году за исключением ряда пунктов.
Документы не затрагивают распорядительные и правоустанавливающие акты, имеющие историческое и культурное значение, а также отменяющие действие социальных норм и профессиональные праздники. Отменены будут акты, содержащие устаревшее регулирование, имеющие статус "действующие", но не применяющиеся на практике.
К проектам постановлений прилагается перечень из 3709 актов СССР ‎и 1295 актов РФ и РСФСР и их отдельных положений.
Проект постановления о признании утратившими силу актов РФ и РСФСР 27 ноября 2019 года был внесен в кабмин. Проект о признании не действующими на территории РФ актов СССР размещен для общественного обсуждения.
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