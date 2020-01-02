Минюст подготовил к отмене тысячи устаревших актов СССР и РСФСР

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Тысячи устаревших нормативно-правовых актов времен Советского Союза, как ожидается, будут признаны недействительными в 2020 году.

Минюст в конце 2019 года в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, получившей название "регуляторная гильотина", представил к отмене более 3,7 тысячи актов времен СССР и почти 1,3 тысячи актов РФ и РСФСР

Как ожидается, соответствующие постановления правительства, разработанные Минюстом, вступят в силу в 2020 году за исключением ряда пунктов.

Документы не затрагивают распорядительные и правоустанавливающие акты, имеющие историческое и культурное значение, а также отменяющие действие социальных норм и профессиональные праздники. Отменены будут акты, содержащие устаревшее регулирование, имеющие статус "действующие", но не применяющиеся на практике.

К проектам постановлений прилагается перечень из 3709 актов СССР ‎и 1295 актов РФ и РСФСР и их отдельных положений.