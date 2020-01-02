Минюст подготовил к отмене тысячи устаревших актов СССР и РСФСР

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Тысячи устаревших нормативно-правовых актов времен Советского Союза, как ожидается, будут признаны недействительными в 2020 году.
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Как ожидается, соответствующие постановления правительства, разработанные Минюстом, вступят в силу в 2020 году за исключением ряда пунктов.
Документы не затрагивают распорядительные и правоустанавливающие акты, имеющие историческое и культурное значение, а также отменяющие действие социальных норм и профессиональные праздники. Отменены будут акты, содержащие устаревшее регулирование, имеющие статус "действующие", но не применяющиеся на практике.
К проектам постановлений прилагается перечень из 3709 актов СССР и 1295 актов РФ и РСФСР и их отдельных положений.
Проект постановления о признании утратившими силу актов РФ и РСФСР 27 ноября 2019 года был внесен в кабмин. Проект о признании не действующими на территории РФ актов СССР размещен для общественного обсуждения.
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