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2020-01-02T16:50+0300
https://ria.ru/20200102/1563074631.html
Историк ответил на претензии эстонских властей на земли в России
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РИА Новости

Историк ответил на претензии эстонских властей на земли в России

14:10 02.01.2020 (обновлено: 16:50 02.01.2020)
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© Sputnik / Евгений Ашихмин / Перейти в фотобанкПешеходный КПП "Нарва-2" открылся на границе РФ и Эстонии
Пешеходный КПП Нарва-2 открылся на границе РФ и Эстонии
© Sputnik / Евгений Ашихмин
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Военный историк Юрий Кнутов прокомментировал заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о территориальных претензиях к России.
Кнутов напомнил, что в 1999 году Эстония сама в письменном виде признала новую границу и с ее стороны несправедливо продолжать ставить вопрос о Тартуском договоре. По его словам, нет никаких оснований для того, чтобы Россия признавала этот документ, поскольку требования Таллина противоречат не только итогам Второй мировой войны, но и всем последующим договорам между странами.
"Это фактически отказ от итогов Второй мировой войны. То есть Эстония отказывается признавать итоги войны и желает их пересмотреть", — подчеркнул историк в комментарии РЕН ТВ.
Причина появления подобных заявлений, добавил он, заключается в том, что Эстония находится на пороге экономического кризиса из-за окончания субсидирования Брюсселем и ей выгодно "раскручивать русофобскую карту".
Ранее Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный в 1920 году, до сих пор действует. По мнению эстонского политика, документ регулирует и вопрос границ между странами.
По Тартускому договору к прибалтийской республике отходила часть Ленинградской и Псковской областей. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.
Пограничный столб на эстонско-российской границе в Нарве
5 декабря 2019, 13:50Акценты
Эстонская пограничная горячка. Диагноз ясен, болезнь пока неизлечима Сильный шторм нанес серьезный ущерб забору, который Эстония строит на границе с Россией. Уж не происки ли это врагов прибалтийской республики? Кто они – даже думать не надо.
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ЭстонияРоссияЮрий КнутовХенн ПыллуаасВ мире
Популярные комментарии
Эстонии осталось объявить России войну и отвоевать свои территории.
2 января, 14:15
АСАндрей Ст
49672000
Мораль нищебродов, мечтать о несбыточном. Лучше бы научились пользоваться тем, что имеют. Не страна, а одно название.
2 января, 14:37
ssggh
7970101
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