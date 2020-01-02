Историк ответил на претензии эстонских властей на земли в России

Кнутов напомнил, что в 1999 году Эстония сама в письменном виде признала новую границу и с ее стороны несправедливо продолжать ставить вопрос о Тартуском договоре. По его словам, нет никаких оснований для того, чтобы Россия признавала этот документ, поскольку требования Таллина противоречат не только итогам Второй мировой войны, но и всем последующим договорам между странами.