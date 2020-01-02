Историк ответил на претензии эстонских властей на земли в России

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Военный историк Юрий Кнутов прокомментировал заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о территориальных претензиях к России.
Кнутов напомнил, что в 1999 году Эстония сама в письменном виде признала новую границу и с ее стороны несправедливо продолжать ставить вопрос о Тартуском договоре. По его словам, нет никаких оснований для того, чтобы Россия признавала этот документ, поскольку требования Таллина противоречат не только итогам Второй мировой войны, но и всем последующим договорам между странами.
"Это фактически отказ от итогов Второй мировой войны. То есть Эстония отказывается признавать итоги войны и желает их пересмотреть", — подчеркнул историк в комментарии РЕН ТВ.
Причина появления подобных заявлений, добавил он, заключается в том, что Эстония находится на пороге экономического кризиса из-за окончания субсидирования Брюсселем и ей выгодно "раскручивать русофобскую карту".
Ранее Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный в 1920 году, до сих пор действует. По мнению эстонского политика, документ регулирует и вопрос границ между странами.
По Тартускому договору к прибалтийской республике отходила часть Ленинградской и Псковской областей. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.