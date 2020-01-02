В Красноярске проверят сообщение о прыжке парашютистов с балкона

Ранее в ряде СМИ появилось сообщение с видеороликом, на котором два парашютиста прыгают с балкона высотного дома и благополучно приземляются на берегу Абаканской протоки Енисея. По информации журналистов, действие происходило в Красноярске в жилкомплексе "Белые росы".