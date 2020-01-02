В Красноярске проверят сообщение о прыжке парашютистов с балкона

КРАСНОЯРСК, 2 янв - РИА Новости. Полицейские проводят проверку после сообщения в СМИ о прыжке парашютистов с балкона 24 этажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю.
Ранее в ряде СМИ появилось сообщение с видеороликом, на котором два парашютиста прыгают с балкона высотного дома и благополучно приземляются на берегу Абаканской протоки Енисея. По информации журналистов, действие происходило в Красноярске в жилкомплексе "Белые росы".
"После сообщения СМИ проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве отметили, что сообщений о пострадавших не поступало, как и заявлений от граждан об инциденте.
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