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В ДТП на трассе в Алтайском крае погибли два человека
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РИА Новости

В ДТП на трассе в Алтайском крае погибли два человека

13:55 02.01.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
БАРНАУЛ, 2 янв - РИА Новости. Два человека погибли, еще четверо пострадали в результате ДТП на трассе Алтайского края, сообщает в четверг ГУ МВД региона.
По предварительным данным ведомства, на трассе Барнаул - Бийск, автомобиль Toyota допустил столкновение с автомобилем Honda.
"В результате столкновения водитель Toyota и пассажир-женщина погибли на месте ДТП. В Honda находилась семья из четырех человек, двое из которых дети. Им в настоящее время оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства и причины аварии, а также личность погибшей женщины-пассажира устанавливаются.
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