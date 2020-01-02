В ДТП на трассе в Алтайском крае погибли два человека

БАРНАУЛ, 2 янв - РИА Новости. Два человека погибли, еще четверо пострадали в результате ДТП на трассе Алтайского края, сообщает в четверг ГУ МВД региона.
По предварительным данным ведомства, на трассе Барнаул - Бийск, автомобиль Toyota допустил столкновение с автомобилем Honda.
"В результате столкновения водитель Toyota и пассажир-женщина погибли на месте ДТП. В Honda находилась семья из четырех человек, двое из которых дети. Им в настоящее время оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства и причины аварии, а также личность погибшей женщины-пассажира устанавливаются.