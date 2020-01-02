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СМИ: допрос Порошенко по делу о госизмене перенесли на 24 января
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РИА Новости

СМИ: допрос Порошенко по делу о госизмене перенесли на 24 января

13:52 02.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Петр Порошенко. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о государственной измене во время подписания минских соглашений по Донбассу, который должен был состояться в четверг, перенесли на 24 января, сообщает издание "Strana.ua" со ссылкой на источник в Государственном бюро расследований.
"Допрос экс-президента Петра Порошенко по делу о госизмене во время подписания минских соглашений, который должен был состояться сегодня, 2 января, перенесли на 24 января", - говорится в сообщении.
Экс-президент Украины Петр Порошенко
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В издании уточнили, что по другим делам Порошенко назначены допросы на 9, 16 и 23 января.
Статья о госизмене предусматривает санкцию в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.
Ранее на Украине вступил в силу закон об отмене депутаткой неприкосновенности. Для Порошенко это значит, что в случае неявки на допрос он может быть доставлен принудительно.
В Государственном бюро расследований Украины расследуют 15 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко.
11102021
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Петр ПорошенкоУкраинаВ мире
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