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2020-01-02T13:48+0300
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В Токио открылся новогодний фестиваль японской культуры
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РИА Новости

В Токио открылся новогодний фестиваль японской культуры

13:48 02.01.2020
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоРождественская иллюминация в Токио, Япония
Рождественская иллюминация в Токио, Япония
© РИА Новости / Иван Захарченко
Рождественская иллюминация в Токио, Япония. Архивное фото
ТОКИО, 2 янв - РИА Новости, Ксения Нака. Интерактивный новогодний фестиваль J-Culture Fest открылся в центре японской столицы, передает корреспондент РИА Новости.
На фестивале можно попробовать свои силы в традиционных ремеслах, сыграть на барабане, который обычно используется как аккомпанемент в спектаклях театра Кабуки, и даже сразиться с настоящими борцами сумо.
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Японцы часто говорят, что не умеют отдыхать. На самом деле это не совсем так. Просто их деятельная натура не позволяет им ставить знак равенства между отдыхом и бездельем. Именно поэтому фестиваль, который на второй день Нового года открылся в Токио приглашает всех желающих узнать о японской культуре и стать участником и создателем ее произведений.
Помещение огромного Tokyo International Forum разделено на сектора по принципу выставочных стендов. И в каждом из них кипит работа: в одном можно узнать о тонкостях чайной церемонии, одновременно попробовав сделанный профессионалами зеленый чай маття, в другом - померить кимоно с помощью нескольких женщин-специалистов кицукэ - искусства правильного надевания традиционной японской одежды, в третьем - собрать узор из разных пород дерева - широко известный элемент традиционного декора. Специалисты помогут сделать цветы из бумажных нитей, склеить и украсить веер, нанести принт на ткань на традиционном деревянном станке и даже самому попробовать себя в ткацком ремесле.
Но больше всего людей собирается около сцены в центре зала. Там борцы сумо приглашают детей принять с ними бой. Бой неравный - против одного борца выступают 4-5 детей, до этого смиренно ожидавших своей очереди около сцены.
На втором этаже форума представлены красочные макеты, демонстрирующие новогодние забавы средневековой знати. Здесь также можно увидеть точную копию церемониальных одежд императора, которые используются во время интронизации.
А на улице уже дает представление ансамбль японских барабанщиков. В первых рядах - женщины в кимоно, которых в эти новогодние дни на улицах Токио стало намного больше, чем обычно.
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