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В Пензе работника центра занятости обвинили в убийстве коллеги
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РИА Новости

В Пензе работника центра занятости обвинили в убийстве коллеги

13:45 02.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
САРАТОВ, 2 янв - РИА Новости. Жителя Пензы обвиняют в том, что он в драке избил до смерти своего коллегу в центре занятости населения города, сообщило в четверг областное управление СК РФ.
По версии следствия, вечером 27 декабря 2019 года в центре занятости населения Пензы между двумя работниками возник конфликт, который перерос в драку, в ходе которой 36-летний мужчина избил 56-летнего коллегу так, что тот захлебывался кровью. Пострадавший скончался на месте.
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"Житель Пензы задержан, ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Фигуранту дела грозит до 15 лет лишения свободы.
Местное издание Smi58.ru уточняет, что драка между двумя сотрудниками, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла на новогоднем корпоративе в центре занятости населения, а ее вероятной причиной стал конфликт из-за девушки.
В региональном управлении СК РФ РИА Новости не стали комментировать эти обстоятельства дела.
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