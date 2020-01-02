В Пензе работника центра занятости обвинили в убийстве коллеги

САРАТОВ, 2 янв - РИА Новости. Жителя Жителя Пензы обвиняют в том, что он в драке избил до смерти своего коллегу в центре занятости населения города, сообщило в четверг областное управление СК РФ.

По версии следствия, вечером 27 декабря 2019 года в центре занятости населения Пензы между двумя работниками возник конфликт, который перерос в драку, в ходе которой 36-летний мужчина избил 56-летнего коллегу так, что тот захлебывался кровью. Пострадавший скончался на месте.

"Житель Пензы задержан, ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Фигуранту дела грозит до 15 лет лишения свободы.

Местное издание Smi58.ru уточняет, что драка между двумя сотрудниками, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла на новогоднем корпоративе в центре занятости населения, а ее вероятной причиной стал конфликт из-за девушки.