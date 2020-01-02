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В Госдуме ответили на заявление спикера эстонского парламента
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РИА Новости

В Госдуме ответили на заявление спикера эстонского парламента

13:43 02.01.2020 (обновлено: 14:59 02.01.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Заявления спикера парламента Эстонии, члена Консервативной народной партии EKRE Хенна Пыллуааса о Тартуском мирном договоре некорректны и неприемлемы, отбрасывают Москву и Таллин на 15 лет назад и подрывают усилия по заключению нового пограндоговора, заявил в четверг глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее спикер парламента Эстонии заявил, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории". Он добавил, что для продвижения в ратификации российско-эстонского пограничного договора Таллин настаивает на признании Москвой границ прибалтийской республики в рамках Тартуского договора.
Здание Парламента в Таллине
9 декабря 2019, 11:15
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"Заявления спикера парламента Эстонии о Тартуском мирном договоре в вопросе российско-эстонской границы некорректны и неприемлемы. Они отбрасывают Москву и Таллин на 15 лет - к 2005 году - и подрывают усилия по заключению нового пограндоговора", - написал Слуцкий в Twitter.
Тартуский мирный договор был заключен 2 февраля 1920 года по окончании боевых действий в Освободительной войне 1918-1920 годов. Согласно договору, Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии, также была установлена линия государственной границы между двумя странами.
Согласно договору, к Эстонии отходила часть исконно российских земель — Ивангород с прилегающим районом (ныне Ивангород Ленинградской области) и большая часть Печорского края (ныне — Печорский район Псковской области). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.
Эстонские власти считают, что Тартуский договор напоминает о рождении эстонского государства и правопреемственности нынешней Эстонии, называя договор основополагающим документом, подтверждающим суверенитет страны. Россия рассматривает Тартуский договор как не имеющий юридической силы исторический документ.
Тартуский договор стал причиной того, что Эстония и Россия до сих пор не ратифицировали новый договор о границе. Ранее Урмас Рейнсалу заявил, что не видит перспектив ратификации парламентом пограничного договора с Россией из-за разногласий по Тартускому мирному договору 1920 года.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила сожаление, что Таллин вместо нормализации отношений с Россией продолжает делать абсурдные заявления по поводу территориальных претензий в связи с Тартуским мирным договором, и подчеркнула, что "эта тема закрыта раз и навсегда. Тартуский договор принадлежит истории".
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
25 ноября 2019, 11:32
Нарышкин прокомментировал эстонские территориальные претензии
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Хенн ПыллуаасЛеонид СлуцкийУрмас РейнсалуГосдума РФЭстонияПсковская областьВ мире
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