В Госдуме ответили на заявление спикера эстонского парламента

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Заявления спикера парламента Эстонии, члена Консервативной народной партии EKRE Заявления спикера парламента Эстонии, члена Консервативной народной партии EKRE Хенна Пыллуааса о Тартуском мирном договоре некорректны и неприемлемы, отбрасывают Москву и Таллин на 15 лет назад и подрывают усилия по заключению нового пограндоговора, заявил в четверг глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

Ранее спикер парламента Эстонии заявил, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории". Он добавил, что для продвижения в ратификации российско-эстонского пограничного договора Таллин настаивает на признании Москвой границ прибалтийской республики в рамках Тартуского договора.

"Заявления спикера парламента Эстонии о Тартуском мирном договоре в вопросе российско-эстонской границы некорректны и неприемлемы. Они отбрасывают Москву и Таллин на 15 лет - к 2005 году - и подрывают усилия по заключению нового пограндоговора", - написал Слуцкий в Twitter.

Тартуский мирный договор был заключен 2 февраля 1920 года по окончании боевых действий в Освободительной войне 1918-1920 годов. Согласно договору, Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии, также была установлена линия государственной границы между двумя странами.

Согласно договору, к Эстонии отходила часть исконно российских земель — Ивангород с прилегающим районом (ныне Ивангород Ленинградской области) и большая часть Печорского края (ныне — Печорский район Псковской области). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.

Эстонские власти считают, что Тартуский договор напоминает о рождении эстонского государства и правопреемственности нынешней Эстонии, называя договор основополагающим документом, подтверждающим суверенитет страны. Россия рассматривает Тартуский договор как не имеющий юридической силы исторический документ.

Тартуский договор стал причиной того, что Эстония и Россия до сих пор не ратифицировали новый договор о границе. Ранее Урмас Рейнсалу заявил, что не видит перспектив ратификации парламентом пограничного договора с Россией из-за разногласий по Тартускому мирному договору 1920 года.