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ЕСПЧ рассматривает жалобу освобожденной при обмене пленными в Донбассе
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РИА Новости

ЕСПЧ рассматривает жалобу освобожденной при обмене пленными в Донбассе

13:37 02.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европейского суда по правам человека
Здание Европейского суда по правам человека
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Европейского суда по правам человека. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. В Страсбургском суде РИА Новости подтвердили, что получили жалобу против Украины освобожденной в рамках обмена пленными в Донбассе Дарьи Мастикашевой, в настоящий момент ее иск в стадии рассмотрения.
"Мы можем подтвердить, что в сентябре 2017 года г-жа Мастикашева подала жалобу в Суд против Украины относительно обвинений в отношении ее ареста и задержания. Этот иск в настоящее время находится на рассмотрении", - сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В суде не уточнили, когда может быть закончен процесс рассмотрения жалобы.
Ранее стало известно, что Мастикашева намерена через Европейский суд по правам человека добиваться признания незаконным решения украинского суда по обвинению в госизмене и требовать наказания для причастных к ее задержанию и применению пыток.
Трехкратная чемпионка Украины по тхэквондо и серебряный призер чемпионата Европы среди юниоров Мастикашева была задержана в августе 2017 года сотрудниками Службы безопасности Украины по подозрению в "измене родине" и "незаконном приобретении боеприпасов". По словам Мастикашевой, сотрудники Службы безопасности Украины, применяя пытки и угрозы, заставили ее признать вину.
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Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек.
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ДонбассЕвропейский суд по правам человекаВ мире
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