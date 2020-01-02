ЕСПЧ рассматривает жалобу освобожденной при обмене пленными в Донбассе

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. В Страсбургском суде РИА Новости подтвердили, что получили жалобу против Украины освобожденной в рамках обмена пленными в Донбассе Дарьи Мастикашевой, в настоящий момент ее иск в стадии рассмотрения.

"Мы можем подтвердить, что в сентябре 2017 года г-жа Мастикашева подала жалобу в Суд против Украины относительно обвинений в отношении ее ареста и задержания. Этот иск в настоящее время находится на рассмотрении", - сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

В суде не уточнили, когда может быть закончен процесс рассмотрения жалобы.

Ранее стало известно, что Мастикашева намерена через Европейский суд по правам человека добиваться признания незаконным решения украинского суда по обвинению в госизмене и требовать наказания для причастных к ее задержанию и применению пыток.

Трехкратная чемпионка Украины по тхэквондо и серебряный призер чемпионата Европы среди юниоров Мастикашева была задержана в августе 2017 года сотрудниками Службы безопасности Украины по подозрению в "измене родине" и "незаконном приобретении боеприпасов". По словам Мастикашевой, сотрудники Службы безопасности Украины, применяя пытки и угрозы, заставили ее признать вину.