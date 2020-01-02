Кузнецова напомнила родителям, как важно создать новогоднее чудо

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Детский отдых в новогодние каникулы должен быть разнообразным и отличаться от досуга в учебный период в зависимости от привычного образа жизни ребёнка, рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Детский отдых в новогодние каникулы должен быть разнообразным и отличаться от досуга в учебный период в зависимости от привычного образа жизни ребёнка, рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова , добавив, что родители не должны забывать о необходимости создавать для своих детей настоящее новогоднее чудо.

"Это исходит из собственных ощущений семьи – чего им больше не хватает: подвижности или усидчивых занятий, может мало удается посещать какие-то публичные мероприятия, ходить куда-то. Досуг семьи в новогодние праздники, конечно, исходит из специфики их жизни. Самое главное - быть рядом с детьми. У нас нет задачи на Новый Год - забить его мероприятиями, выходами на ёлки, хочется посвятить это время семейному общению. Будем вместе пиццу печь, рисовать, играть в настольные игры", - сказала Кузнецова в беседе с РИА Новости.

Уполномоченный также призналась, что родителям достаточно сложно организовать в праздники совместный отдых для детей разных возрастов. По её словам, новогодние каникулы - отличный повод как побеседовать со старшими детьми и обсудить все, что волнует каждого, так и научить их чему-то новому: катанию на коньках или на лыжах. Причём, чтобы все успеть, лучше составить план новогодних каникул заранее. Однако при этом не стоит забывать о главной обязанности взрослого - создать для своих детей настоящее новогоднее чудо, рассказать об устоявшихся семейных традициях или же придумать новые.