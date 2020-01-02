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Кузнецова напомнила родителям, как важно создать новогоднее чудо
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РИА Новости

Кузнецова напомнила родителям, как важно создать новогоднее чудо

13:28 02.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Детский отдых в новогодние каникулы должен быть разнообразным и отличаться от досуга в учебный период в зависимости от привычного образа жизни ребёнка, рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова, добавив, что родители не должны забывать о необходимости создавать для своих детей настоящее новогоднее чудо.
"Это исходит из собственных ощущений семьи – чего им больше не хватает: подвижности или усидчивых занятий, может мало удается посещать какие-то публичные мероприятия, ходить куда-то. Досуг семьи в новогодние праздники, конечно, исходит из специфики их жизни. Самое главное - быть рядом с детьми. У нас нет задачи на Новый Год - забить его мероприятиями, выходами на ёлки, хочется посвятить это время семейному общению. Будем вместе пиццу печь, рисовать, играть в настольные игры", - сказала Кузнецова в беседе с РИА Новости.
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Уполномоченный также призналась, что родителям достаточно сложно организовать в праздники совместный отдых для детей разных возрастов. По её словам, новогодние каникулы - отличный повод как побеседовать со старшими детьми и обсудить все, что волнует каждого, так и научить их чему-то новому: катанию на коньках или на лыжах. Причём, чтобы все успеть, лучше составить план новогодних каникул заранее. Однако при этом не стоит забывать о главной обязанности взрослого - создать для своих детей настоящее новогоднее чудо, рассказать об устоявшихся семейных традициях или же придумать новые.
"Элемент сказки, он все равно должен быть, какого-то чуда в Новом году. У нас в семье есть традиция - мы пишем письма Деду Морозу, даже старшие пишут. Каждый раз рассказывают, как себя вели и как прошел этот год, делятся впечатлениями с Дедом Морозом. И, порой, дети получают ответы от Деда Мороза. Иногда письма от дедушки приходят мокрые, потому что Дед Мороз таял, когда в доме находился, и расплылись какие-то буквы. И, конечно, в письме снежинкой подписывается. По крайней мере, в прошлом году он нам такие письма оставил", - поделилась Кузнецова.
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Анна КузнецоваДед МорозРоссияОбщество
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