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Прокуратура в Твери начала проверку после хлопка газа в жилом доме
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РИА Новости

Прокуратура в Твери начала проверку после хлопка газа в жилом доме

13:12 02.01.2020
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ВОРОНЕЖ, 2 янв - РИА Новости. Прокуратура начала проверку обстоятельств хлопка газа в жилом доме в Твери, в результате которого пострадали два человека, сообщает в четверг надзорное ведомство региона.
Хлопок бытового газа произошел 2 января в 06.40 мск в квартире, расположенной на третьем этаже дома №19 по бульвару Гусева. В результате происшествия в квартире выбиты окна, пострадали два человека, которых доставили в областную клиническую больницу.
Сотрудники МЧС
Вчера, 12:03
Часть жильцов дома в Твери, где взорвался газ, разместят в гостинице
По информации городских властей, спасателями были эвакуированы 52 человека, проживающих в подъезде. Их временно разместили в здании школы №48 и обеспечили горячим питанием. Из них 14 человек временно поселят в гостинице "Юность". Остальные жильцы остановятся у родственников.
"В связи с хлопком газа в квартире, расположенной в доме 19 по бульвару Гусева города Твери... организована проверка исполнения законодательства, регулирующего эксплуатацию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Кроме того, под особый контроль взято соблюдение прав эвакуированных граждан", - говорится в сообщении.
По данным областного правительства, комиссия по чрезвычайным ситуациям, в которую вошли представители министерства энергетики и ЖКХ региона, областных минздрава, минстроя, а также администрации Твери, выясняют обстоятельства происшествия. Свою проверку по факту случившегося начал СК.
Кадры осмотра квартиры, в которой произошел взрыв газа
Вчера, 12:01
Опубликовано видео с места хлопка газа в многоквартирном доме в Твери
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