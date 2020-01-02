Прокуратура в Твери начала проверку после хлопка газа в жилом доме

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ВОРОНЕЖ, 2 янв - РИА Новости. Прокуратура начала проверку обстоятельств хлопка газа в жилом доме в Прокуратура начала проверку обстоятельств хлопка газа в жилом доме в Твери , в результате которого пострадали два человека, сообщает в четверг надзорное ведомство региона.

Хлопок бытового газа произошел 2 января в 06.40 мск в квартире, расположенной на третьем этаже дома №19 по бульвару Гусева. В результате происшествия в квартире выбиты окна, пострадали два человека, которых доставили в областную клиническую больницу.

По информации городских властей, спасателями были эвакуированы 52 человека, проживающих в подъезде. Их временно разместили в здании школы №48 и обеспечили горячим питанием. Из них 14 человек временно поселят в гостинице "Юность". Остальные жильцы остановятся у родственников.

"В связи с хлопком газа в квартире, расположенной в доме 19 по бульвару Гусева города Твери... организована проверка исполнения законодательства, регулирующего эксплуатацию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Кроме того, под особый контроль взято соблюдение прав эвакуированных граждан", - говорится в сообщении.