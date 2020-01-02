ГИБДД усилила контроль за пьяными водителями

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Нетрезвые водители находятся под усиленным контролем Госавтоинспекции РФ в праздничные дни, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.
"На протяжении всех праздничных дней Госавтоинспекция усиливает контроль за нетрезвыми водителями. Патрулирование проводится в местах массового скопления людей, – на подъездах к торговым центрам, местам отдыха и развлечений, где возможно возникновение транспортных заторов и аварийных ситуаций", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в праздники на дороги вышли дополнительные наряды ДПС в региональных центрах и крупных городах.
"Повсеместно запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение нарушений и выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения", - сообщает ГИБДД.
По информации ведомства, за 11 месяцев 2019 года на российских дорогах было зафиксировано 13,8 тысячи ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых погибли 3,6 тысячи человек и получили ранения 18,8 тысячи.
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