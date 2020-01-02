ГИБДД усилила контроль за пьяными водителями

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Нетрезвые водители находятся под усиленным контролем Нетрезвые водители находятся под усиленным контролем Госавтоинспекции РФ в праздничные дни, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

"На протяжении всех праздничных дней Госавтоинспекция усиливает контроль за нетрезвыми водителями. Патрулирование проводится в местах массового скопления людей, – на подъездах к торговым центрам, местам отдыха и развлечений, где возможно возникновение транспортных заторов и аварийных ситуаций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в праздники на дороги вышли дополнительные наряды ДПС в региональных центрах и крупных городах.

"Повсеместно запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение нарушений и выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения", - сообщает ГИБДД.