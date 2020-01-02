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В Москве в новогоднюю ночь родились более 50 детей
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РИА Новости

В Москве в новогоднюю ночь родились более 50 детей

13:04 02.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВрач проводит медицинский осмотр новорожденного. Архивное фото
Врач проводит медицинский осмотр новорожденного. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Врач проводит медицинский осмотр новорожденного. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Более 50 детей родились в новогоднюю ночь в роддомах Москвы, более половины из них - мальчики, сообщается на сайте мэра Москвы в четверг.
"В ночь с 31 декабря 2019 на 1 января 2020 года в роддомах Москвы появились на свет 53 новорожденных, 30 из них мальчики. Последний малыш, рожденный в уходящем году, появился на свет в 23.50 в роддоме ГКБ имени С.С. Юдина. Его вес составил 3380 граммов. А первая маленькая москвичка в новом году родилась в роддоме ГКБ имени В.В. Виноградова в 00.10 - она весит 3150 граммов", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что во всех роддомах Департамента здравоохранения Москвы родители, которые определились с именем малыша, могут получить свидетельство о рождении ребенка сразу при выписке. Кроме того, семьям полагается набор для новорожденного.
С января 2018 года все роженицы в столице получают подарочные наборы, включающие в себя детское белье, одежду и другие вещи, необходимые для ухода за новорожденными.
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МоскваОбщество
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