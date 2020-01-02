В Москве в новогоднюю ночь родились более 50 детей

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Более 50 детей родились в новогоднюю ночь в роддомах Москвы, более половины из них - мальчики, сообщается на сайте мэра Москвы в четверг.
"В ночь с 31 декабря 2019 на 1 января 2020 года в роддомах Москвы появились на свет 53 новорожденных, 30 из них мальчики. Последний малыш, рожденный в уходящем году, появился на свет в 23.50 в роддоме ГКБ имени С.С. Юдина. Его вес составил 3380 граммов. А первая маленькая москвичка в новом году родилась в роддоме ГКБ имени В.В. Виноградова в 00.10 - она весит 3150 граммов", - говорится в сообщении.
14 ноября 2019, 19:35Австралийская модель узнала о беременности в момент родов
Добавляется, что во всех роддомах Департамента здравоохранения Москвы родители, которые определились с именем малыша, могут получить свидетельство о рождении ребенка сразу при выписке. Кроме того, семьям полагается набор для новорожденного.
С января 2018 года все роженицы в столице получают подарочные наборы, включающие в себя детское белье, одежду и другие вещи, необходимые для ухода за новорожденными.