Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-02T12:56+0300
https://ria.ru/20200102/1563073719.html
На портале "Узнай Москву" обновили маршрут "Путешествие в Рождество"
https://cdn24.img.ria.ru/images/156289/43/1562894303_0:309:3092:2048_1036x0_80_0_0_285587913b6627a28b08ee5aad75fec4.jpg
РИА Новости

На портале "Узнай Москву" обновили маршрут "Путешествие в Рождество"

12:56 02.01.2020
13
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСветовая иллюминация на площади Революции и Манежной площади в Москве
Световая иллюминация на площади Революции и Манежной площади в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Световая иллюминация на площади Революции и Манежной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Традиционный новогодний маршрут "Путешествие в Рождество" обновили на портале "Узнай Москву", он начинается на Театральной площади, а завершается в парке "Зарядье", сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"На портале "Узнай Москву" обновили традиционный новогодний маршрут "Путешествие в Рождество". В этом году горожанам предлагают побывать на 10 праздничных площадках исторического центра столицы", - говорится в сообщении. Во время прогулки пользователи узнают о рождественских и новогодних традициях.
Согласно сообщению, маршрут начинается на Театральной площади, где перед зданием Большого театра установлен 11-метровый новогодний шар, окруженный светящимися арками. Затем маршрут ведет на одну из главных площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" - Манежную площадь, украшенную настоящим новогодним лесом из 130 елок.
Продолжается прогулка через Красную площадь, где открылась традиционная ярмарка, каток и детские аттракционы. Далее маршрут ведет на Никольскую улицу, которая украшена инсталляциями под названием "Звездное небо", а после - на Большую Лубянку. Пройдя на Лубянскую площадь, горожане могут увидеть композицию с шатром из множества гирлянд, а в центре площади - 30-метровую ель.
Красная площадь в Москве
20 декабря 2019, 13:04
Гостей "Путешествия в Рождество" ждут бесплатные экскурсии по Москве
Наконец, через Новую и Старую площади пользователи портала "Узнай Москву" попадают в парк "Зарядье", где появилось "Поле света" — цветочное поле из светящихся шаров. Прогулка завершается на парящем мосту, откуда открывается панорамный вид на новогоднюю столицу.
"Новогодняя прогулка вместе с интерактивным гидом займет около часа. За это время москвичи и туристы побывают на центральных площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", увидят красочные световые инсталляции, узнают о традициях празднования Рождества и Нового года", цитирует сайт заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.
"Узнай Москву" — совместный проект департаментов образования и науки, культурного наследия, культуры и информационных технологий города. Интерактивные гиды по достопримечательностям столицы содержат описания 1,9 тысячи зданий и сооружений, 634 памятников, 322 музеев, 194 территорий, сведения о 207 исторических личностях и 101 тематическому прогулочному маршруту. Доступно также одноименное приложение для смартфонов, где есть карта с историческими зданиями и сооружениями Москвы.
000000
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Ледовое шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств в Москве
Как провести новогодние каникулы: "Спящая красавица" и Magic Man
Пункт утилизации новогодних елок в Москве
В Москве акция по утилизации новогодних елей стартует 5 января
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Крымские власти планируют усилить международные контакты в 2020 году
Город Абу-Даби
Саратовская область направит бизнес-миссии в страны Персидского залива
Посетители у стенда Россия в XXI веке
Кадры в эпоху цифровой экономики
Владимир Зеленский
Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского
Девушка моет окна
Японский эксперт рассказал, как эффективно убрать дом к Новому году
Сотрудник ГИБДД проверяет документы таксиста
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Жээнбеков обменялись поздравлениями с Новым годом
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в рабочем кабинете
Медведев подписал документы о финансировании нацпроектов в 2020 году
Пресс-центр Sputnik Эстония
Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме из-за угроз
Улица Новый Арбат в Москве
Москвичей предупредили о плохой дорожной обстановке ночью
Автомобили на трассе
В Оренбургской области возобновили движение по трассе М-5
Девушка делает селфи на фоне огромного флага России на фестивале Крымская весна в селе Мирное Симферопольского района Республики Крым
Двадцать лет, изменившие Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:12Прокуратура в Твери начала проверку после хлопка газа в жилом доме
13:04ГИБДД усилила контроль за пьяными водителями
13:04В Москве в новогоднюю ночь родились более 50 детей
12:52Московское метро в 2020 году проведет более 130 экскурсий в депо
12:47Собянин рассказал о работе фестиваля "Путешествие в Рождество"
12:43Туристы в прошлом году чаще всего отдыхали на курортах России и Турции
12:40Момент смертельного ДТП на трассе в Башкирии попал на видео
12:39В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
12:30В ДНР назвали данные Киева о потерях ополченцев информационным вбросом
12:24Путин поздравил с днем рождения артиста Юрия Григоровича
12:15Сгоревшая в Приморье фигура мыши пока останется на площади
12:13Жильцам дома в Астрахани, где произошел пожар, окажут помощь
12:12ГИБДД планирует отказаться от баллов на практическом экзамене на права
12:05В ДТП с маршрутками в Подмосковье пострадали семь человек
12:04На месте пожара в доме в Астрахани нашли тело одного погибшего
12:03Часть жильцов дома в Твери, где взорвался газ, разместят в гостинице
12:02Туристы массово отменяют поездки в Тадж-Махал
12:02Ученые нашли способ снизить платежи за воду
12:01Опубликовано видео с места хлопка газа в многоквартирном доме в Твери
12:00В Москве на время праздников усилили меры безопасности на транспорте
Лента новостейМолния