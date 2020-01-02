На портале "Узнай Москву" обновили маршрут "Путешествие в Рождество"

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Традиционный новогодний маршрут "Путешествие в Рождество" обновили на портале "Узнай Москву", он начинается на Театральной площади, а завершается в парке "Зарядье", сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"На портале "Узнай Москву" обновили традиционный новогодний маршрут "Путешествие в Рождество". В этом году горожанам предлагают побывать на 10 праздничных площадках исторического центра столицы", - говорится в сообщении. Во время прогулки пользователи узнают о рождественских и новогодних традициях.
Согласно сообщению, маршрут начинается на Театральной площади, где перед зданием Большого театра установлен 11-метровый новогодний шар, окруженный светящимися арками. Затем маршрут ведет на одну из главных площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" - Манежную площадь, украшенную настоящим новогодним лесом из 130 елок.
Продолжается прогулка через Красную площадь, где открылась традиционная ярмарка, каток и детские аттракционы. Далее маршрут ведет на Никольскую улицу, которая украшена инсталляциями под названием "Звездное небо", а после - на Большую Лубянку. Пройдя на Лубянскую площадь, горожане могут увидеть композицию с шатром из множества гирлянд, а в центре площади - 30-метровую ель.
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Наконец, через Новую и Старую площади пользователи портала "Узнай Москву" попадают в парк "Зарядье", где появилось "Поле света" — цветочное поле из светящихся шаров. Прогулка завершается на парящем мосту, откуда открывается панорамный вид на новогоднюю столицу.
"Новогодняя прогулка вместе с интерактивным гидом займет около часа. За это время москвичи и туристы побывают на центральных площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", увидят красочные световые инсталляции, узнают о традициях празднования Рождества и Нового года", цитирует сайт заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.
"Узнай Москву" — совместный проект департаментов образования и науки, культурного наследия, культуры и информационных технологий города. Интерактивные гиды по достопримечательностям столицы содержат описания 1,9 тысячи зданий и сооружений, 634 памятников, 322 музеев, 194 территорий, сведения о 207 исторических личностях и 101 тематическому прогулочному маршруту. Доступно также одноименное приложение для смартфонов, где есть карта с историческими зданиями и сооружениями Москвы.