На портале "Узнай Москву" обновили маршрут "Путешествие в Рождество"

"На портале "Узнай Москву" обновили традиционный новогодний маршрут "Путешествие в Рождество". В этом году горожанам предлагают побывать на 10 праздничных площадках исторического центра столицы", - говорится в сообщении. Во время прогулки пользователи узнают о рождественских и новогодних традициях.

Согласно сообщению, маршрут начинается на Театральной площади, где перед зданием Большого театра установлен 11-метровый новогодний шар, окруженный светящимися арками. Затем маршрут ведет на одну из главных площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" - Манежную площадь, украшенную настоящим новогодним лесом из 130 елок.

Продолжается прогулка через Красную площадь, где открылась традиционная ярмарка, каток и детские аттракционы. Далее маршрут ведет на Никольскую улицу, которая украшена инсталляциями под названием "Звездное небо", а после - на Большую Лубянку. Пройдя на Лубянскую площадь, горожане могут увидеть композицию с шатром из множества гирлянд, а в центре площади - 30-метровую ель.

Наконец, через Новую и Старую площади пользователи портала "Узнай Москву" попадают в парк "Зарядье", где появилось "Поле света" — цветочное поле из светящихся шаров. Прогулка завершается на парящем мосту, откуда открывается панорамный вид на новогоднюю столицу.

"Новогодняя прогулка вместе с интерактивным гидом займет около часа. За это время москвичи и туристы побывают на центральных площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", увидят красочные световые инсталляции, узнают о традициях празднования Рождества и Нового года", цитирует сайт заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.