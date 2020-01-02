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Московское метро в 2020 году проведет более 130 экскурсий в депо
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РИА Новости

Московское метро в 2020 году проведет более 130 экскурсий в депо

12:52 02.01.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаЭлектродепо
Электродепо
© РИА Новости / Нина Зотина
Электродепо. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Московский метрополитен совместно с Музеем Москвы проведет более 130 экскурсий в электродепо, сообщает пресс-служба столичной подземки в четверг.
"Московский метрополитен в рамках совместного проекта с Музеем Москвы "Метротур" проведет более 130 экскурсий в электродепо, в том числе запланировано проведение 12 ночных экскурсий. Также у каждой экскурсии есть своя "изюминка". Например, в депо "Красная Пресня" покажут технический состав, который по ночам обслуживает тоннели и станции, а из депо "Калужское" экскурсантов проведут на закрытую еще в 1974 году станцию "Калужская", - говорится в сообщении.
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Согласно сообщению, посетив ночную экскурсию в электродепо "Измайлово", участники смогут не только увидеть, но и проехать на легендарном составе типа А. На ретропоезде экскурсантов провозят по спецучастку, которого нет на схеме метро, а также по Арбатско-Покровской и Филёвской линиям с остановками на наиболее интересных станциях по ходу маршрута. Кроме того, в ночную экскурсию входит посещение закрытой для пассажиров станции "Первомайская", с которой последний пассажирский поезд ушел почти 60 лет назад.
Добавляется, что в завершение каждой экскурсии по метрополитену посетители выезжают из депо на поезде до ближайшей станции - то, что не может сделать обычный пассажир в своих поездках на метро.
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МоскваМосковский метрополитенОбщество
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