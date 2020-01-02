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2020-01-02T13:52+0300
https://ria.ru/20200102/1563073602.html
Салюты, танцы, оливье и признания в любви: как звезды встретили 2020
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РИА Новости

Салюты, танцы, оливье и признания в любви: как звезды встретили 2020

13:52 02.01.2020
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© Instagram канал "egorkreed"Стоп-кадр видео Егора Булаткина (Егор Крид)
Стоп-кадр видео Егора Булаткина (Егор Крид)
© Instagram канал "egorkreed"
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Салюты, салаты, танцы до утра, поездки в гости, признания в любви поклонникам и близким. О том, как российские знаменитости встретили Новый год, — в материале РИА Новости.

Дима Билан

"С Новым 2020 годом, друзья! Этот год будет богат на счастье и чудеса!"

Светлана Лобода

"Первое января. Едем ужинать большой семьей. Евка спала мало, что очевидно, а я уже привыкла не спать".

Asti (Анна Дзюба)

"А мы желаем всем найти своего человека, настоящего, родного, такого долгожданного! Мы встречали Новый год вдвоем и дома. Готовили вместе, накрывали на стол — это было очень романтично, и это у нас впервые за всю жизнь, поэтому мы очень счастливы, что этот Новый год был таким! А 2019 подарил нам самое важное — друг друга и нашу новую семью! Шлем всем добра и бесконечной любви! С Новым годом!"

Оксана Самойлова

"Привет, 2020! Мы вчера так классно повеселились дома: дети не спали часов до четырех, а обычно в час ночи они уже вырубались".

Татьяна Навка

"С Новым годом!"

Егор Крид

"Врываюсь в 2020! С Новым годом, родные. Это был тяжелый, но очень насыщенный год! Сколько всего произошло. Спасибо вам большое за поддержку и любовь! Спасибо 2019. Люблю вас".

Кристина Орбакайте

"Ворвемся в Новый год с хорошим настроением и пожелаем всем удачи".

Максим Галкин

"Вся наша семья поздравляет вас с наступающим! Будьте счастливы и успешны в 2020! С любовью смотрите на мир и пусть мир вам отвечает взаимностью!"

Валерия

"Прекрасный новогодний праздник с близкими, родными и друзьями. Всю ночь наша компания встречала гостей. Уже под утро появился Филипп Киркоров".

Максим Виторган

"Прошлый Новый год я встретил один дома — спал. То есть, праздника у меня, вроде, и не было. А сам год был. И теперь уверенно могу утверждать — как встретишь, так и проведешь — ерунда. Вот сейчас правой рукой я печатаю этот пост, а левой глажу, "доказательство" этого открытия. Привет, прекрасная N. Все остальное у меня было и так. И пусть так будет. С Новым годом!"

Рита Дакота

"Если коротко о нашей новогодней ночи: мой брат с девушкой застряли в лифте, а у Мии поднялась температура и мы в 00:20 пытались померить ее и разбили ртутный градусник. Потом гуглили как правильно собрать эту ртуть и утилизировать, понимая, что никакая служба к нам за город не приедет сейчас. Потом я не могла успокоить Мию, которая забилась в шкаф и орала, и разрыдалась сама. И друзья меня успокаивали, пытаясь убедить, что я не худшая мать на земле".

Екатерина Шпица

"Первое селфи в новом году. На этом халатная серия фото заканчивается, но сами халаты будут только процветать!"

Наталья Фриске

С Новым годом, мои родные!

Валерий Сюткин

"С Наступившим Новым годом! Спасибо всем за поздравления и внимание!"
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КультураНовости культурыМаксим ВиторганКристина ОрбакайтеДима Билан (Виктор Белан)
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