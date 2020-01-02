Салюты, танцы, оливье и признания в любви: как звезды встретили 2020

Дима Билан
Светлана Лобода
Asti (Анна Дзюба)
Оксана Самойлова
"Привет, 2020! Мы вчера так классно повеселились дома: дети не спали часов до четырех, а обычно в час ночи они уже вырубались".
Татьяна Навка
Егор Крид
"Врываюсь в 2020! С Новым годом, родные. Это был тяжелый, но очень насыщенный год! Сколько всего произошло. Спасибо вам большое за поддержку и любовь! Спасибо 2019. Люблю вас".
Кристина Орбакайте
"Ворвемся в Новый год с хорошим настроением и пожелаем всем удачи".
Максим Галкин
Валерия
Максим Виторган
Рита Дакота
"Если коротко о нашей новогодней ночи: мой брат с девушкой застряли в лифте, а у Мии поднялась температура и мы в 00:20 пытались померить ее и разбили ртутный градусник. Потом гуглили как правильно собрать эту ртуть и утилизировать, понимая, что никакая служба к нам за город не приедет сейчас. Потом я не могла успокоить Мию, которая забилась в шкаф и орала, и разрыдалась сама. И друзья меня успокаивали, пытаясь убедить, что я не худшая мать на земле".