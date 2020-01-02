Салюты, танцы, оливье и признания в любви: как звезды встретили 2020

"Если коротко о нашей новогодней ночи: мой брат с девушкой застряли в лифте, а у Мии поднялась температура и мы в 00:20 пытались померить ее и разбили ртутный градусник. Потом гуглили как правильно собрать эту ртуть и утилизировать, понимая, что никакая служба к нам за город не приедет сейчас. Потом я не могла успокоить Мию, которая забилась в шкаф и орала, и разрыдалась сама. И друзья меня успокаивали, пытаясь убедить, что я не худшая мать на земле".