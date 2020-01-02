Собянин рассказал о работе фестиваля "Путешествие в Рождество"

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Пятнадцать миллионов человек уже стали посетителями самого посещаемого из всех столичных мероприятий - фестиваля "Путешествие в Рождество", сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.
"Пятнадцать миллионов человек уже посетили фестиваль "Путешествие в Рождество". Катки, керлинг, сноуборд, горки, театральные представления и просто прогулки по новогодней Москве - фестиваль стал самым посещаемым из всех городских мероприятий", - написал Собянин в своем аккаунте "ВКонтакте".
Мэр также пожелал москвичам и гостям столицы хорошего настроения.
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