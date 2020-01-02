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В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
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РИА Новости

В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

12:39 02.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКарлос Гон
Карлос Гон
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Карлос Гон. Архивное фото
АНКАРА, 2 янв – РИА Новости. Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
Ранее ливанская газета "Аль-Ахбар", ссылаясь на свой источник, писала, что Гон прибыл в Бейрут на частном самолете из Стамбула и пересек границу по своему французскому паспорту, а вся "спецоперация" проходила при участии частной охранной компании.
Карлос Гон
31 декабря 2019, 11:41
Источник: бежавший в Ливан экс-глава Nissan даст пресс-конференцию
Отмечается, что МВД Турции начало расследование по факту прилета Гона в Стамбул, где он находился полтора часа перед вылетом в Ливан. По данным телеканала, задержаны семь человек, в том числе четыре пилота.
Гон и его "правая рука" Грегори Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что глава совета директоров Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Келли был отпущен под залог 25 декабря 2018 года. Кроме того, его подозревают в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент около 21 миллиона долларов).
Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны.
Президент, генеральный директор Альянса Renault-Nissan Карлос Гон
08:12
Токийская прокуратура провела обыск в доме экс-главы Nissan Гона
Однако 31 декабря стало известно, что он прибыл в Ливан. Затем Гон подтвердил, что находится в Ливане. Существует несколько версий того, как ему удалось обойти охрану и японскую иммиграционную службу. Согласно одной из них, на Рождество в его доме был организован праздничный концерт. Скорее всего, в роли "музыкантов" выступали сотрудники некоей частной охранной фирмы.
После концерта Гон покинул стены дома в футляре от музыкального инструмента. Затем он был доставлен в один из аэропортов, скорее всего, в районе Кансай, где покинул Японию на частном самолете. Существует мнение, что он и в самолете находился в футляре от музыкального инструмента – иначе сложно объяснить, как ему удалось обойти бдительность паспортного контроля. В то же время ливанская сторона утверждает, что Гон покинул Японию легально и поводов для его преследования нет.
Три паспорта Гона – ливанский, французский и бразильский – находились у адвокатов. Возникло предположение, что он мог покинуть страну по паспорту, сделанному на другое имя. Таким образом, тень падает на консульские службы стран, гражданином которых он являлся.
Полиция Японии ищет тех, кто помогал Гону, а также в четверг начала обыск в его доме.
Новости о бывшем главе концерна Nissan Карлосе Гоне на телеэкране в Токио, Япония
31 декабря 2019, 06:46
Гон заявил, что покинул Японию из-за "политического преследования"
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Карлос ГонТурцияЯпонияВ мире
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