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В ДНР назвали данные Киева о потерях ополченцев информационным вбросом
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РИА Новости

В ДНР назвали данные Киева о потерях ополченцев информационным вбросом

12:30 02.01.2020 (обновлено: 12:37 02.01.2020)
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© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБоец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками
Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
Перейти в фотобанк
Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики назвал данные Киева о потерях со стороны ополчения информационным вбросом для переключения внимания общественности.
Ранее пресс-центр операции объединенных сил Украины заявил, что более 600 ополченцев погибли в Донбассе в 2019 году. По данным аппарата омбудсмена ДНР, опубликованным в конце 2019 года, в прошлом году в республике погибли 157 ополченцев.
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"Украинскому командованию стоит начать считать собственные потери вместо занятия информационными вбросами. По нашим данным, в прошлом году в Донбассе погибли около 350 украинских силовиков, более 800 были ранены. Большинство потерь являются небоевыми и получены в результате неосторожного обращения с оружием, суицидов, подрыва на собственных минах и "дружественного" огня соседних подразделений", - сказал РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.
Он отметил, что собственные потери командование украинских силовиков тщательно скрывает.
"Заявления о якобы потерях с нашей стороны делаются лишь для того, чтобы переключить внимание общественности", - добавил представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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