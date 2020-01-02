В ДНР назвали данные Киева о потерях ополченцев информационным вбросом

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками. Архивное фото

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками

ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Представитель Народной милиции самопровозглашенной Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики назвал данные Киева о потерях со стороны ополчения информационным вбросом для переключения внимания общественности.

Ранее пресс-центр операции объединенных сил Украины заявил, что более 600 ополченцев погибли в Донбассе в 2019 году. По данным аппарата омбудсмена ДНР, опубликованным в конце 2019 года, в прошлом году в республике погибли 157 ополченцев.

"Украинскому командованию стоит начать считать собственные потери вместо занятия информационными вбросами. По нашим данным, в прошлом году в Донбассе погибли около 350 украинских силовиков, более 800 были ранены. Большинство потерь являются небоевыми и получены в результате неосторожного обращения с оружием, суицидов, подрыва на собственных минах и "дружественного" огня соседних подразделений", - сказал РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.

Он отметил, что собственные потери командование украинских силовиков тщательно скрывает.

"Заявления о якобы потерях с нашей стороны делаются лишь для того, чтобы переключить внимание общественности", - добавил представитель ведомства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.