Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-02T12:48+0300
https://ria.ru/20200102/1563073258.html
Путин поздравил с днем рождения артиста Юрия Григоровича
https://cdn25.img.ria.ru/images/149501/33/1495013324_0:0:2810:1581_1036x0_80_0_0_5e40d6f4423f7868cc7da4c5aad6eb75.jpg
РИА Новости

Путин поздравил с днем рождения артиста Юрия Григоровича

12:24 02.01.2020 (обновлено: 12:48 02.01.2020)
182
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин и балетмейстер Юрий Григорович
Владимир Путин и балетмейстер Юрий Григорович
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Владимир Путин и балетмейстер Юрий Григорович. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народного артиста СССР Юрия Григоровича, отметив, что его работы как балетмейстера и хореографа всегда становятся ярким событием в культурной жизни страны и мира, соответствующая телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.
Российский хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович отмечает в четверг 93-й день рождения.
Здание Государственного академического Большого театра России в Москве
21 ноября 2019, 09:12Культура
Большой театр покажет новую "Жизель"
"Вы принадлежите к легендарной когорте выдающихся мастеров, которые своим талантом и вдохновенным, творческим трудом создавали славу русского балета. Ваши работы балетмейстера и хореографа в Большом театре и на других сценических площадках всегда становятся ярким событием в культурной жизни страны и мира", - говорится в поздравительной телеграмме.
Глава государства пожелал хореографу здоровья, успехов и всего самого доброго.
Юрий Григорович родился в 1927 году. В 1961 году он стал балетмейстером Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, в 1964 году - главным балетмейстером Большого театра. Должность художественного руководителя балетной труппы он занимал до 1995 года. В начале 2000-х вернулся к сотрудничеству с Большим театром, в 2008-м стал штатным балетмейстером труппы. В Большом театре он поставил такие балеты, как "Щелкунчик" (1966), "Спартак" (1968), "Иван Грозный" (1975), "Ромео и Джульетта" (1979).
500003
Обсудить 1
КультураЮрий ГригоровичВладимир ПутинРоссия
Рекомендуем
Стоп-кадр из финального выпуска передачи Голос 8
Меладзе заявил, что Шнуров — лучший наставник шоу "Голос"
Владимир Зеленский
Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского
Визит Патриарха Варфоломея на Афон
СМИ: Варфоломей отверг инициативу о всеправославном совещании
Сотрудник ГИБДД проверяет документы таксиста
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Обед для бездомных
Фонд "Доктор Лиза" проведет праздничный обед для бездомных в Москве
Машина скорой помощи в Тайване
Начальник Генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета
Женщина держит флаг Украины посольством США в Киеве
Кристина Квин стала временно поверенным в делах США на Украине
Обстрел дома фейерверками в Уфе
В Уфе неизвестные обстреляли жилой дом петардами
Полиция
В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
Место крушения пассажирского самолета Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии
Эксперты заявили о снижении числа авиакатастроф и погибших в них людей
Вор
В Москве грабители не смогли унести слишком тяжелый сейф
Автомобиль скорой помощи
В Красногорске столкнулись два автобуса
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
Адвокат прокомментировал просьбу Нетаньяху об иммунитете
Новосибирск
В Новосибирске в 2020 году начнут строить сибирский синхротрон СКИФ
Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
В "Нафтогазе" рассказали, что их не устроило в сделке с "Газпромом"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:12Прокуратура в Твери начала проверку после хлопка газа в жилом доме
13:04ГИБДД усилила контроль за пьяными водителями
13:04В Москве в новогоднюю ночь родились более 50 детей
12:52Московское метро в 2020 году проведет более 130 экскурсий в депо
12:47Собянин рассказал о работе фестиваля "Путешествие в Рождество"
12:43Туристы в прошлом году чаще всего отдыхали на курортах России и Турции
12:40Момент смертельного ДТП на трассе в Башкирии попал на видео
12:39В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
12:30В ДНР назвали данные Киева о потерях ополченцев информационным вбросом
12:24Путин поздравил с днем рождения артиста Юрия Григоровича
12:15Сгоревшая в Приморье фигура мыши пока останется на площади
12:13Жильцам дома в Астрахани, где произошел пожар, окажут помощь
12:12ГИБДД планирует отказаться от баллов на практическом экзамене на права
12:05В ДТП с маршрутками в Подмосковье пострадали семь человек
12:04На месте пожара в доме в Астрахани нашли тело одного погибшего
12:03Часть жильцов дома в Твери, где взорвался газ, разместят в гостинице
12:02Туристы массово отменяют поездки в Тадж-Махал
12:02Ученые нашли способ снизить платежи за воду
12:01Опубликовано видео с места хлопка газа в многоквартирном доме в Твери
12:00В Москве на время праздников усилили меры безопасности на транспорте
Лента новостейМолния