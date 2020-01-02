Сгоревшая в Приморье фигура мыши пока останется на площади

ВЛАДИВОСТОК, 2 янв - РИА Новости. Символ 2020 года - фигура мыши, которую вандалы сожгли в новогоднюю ночь в центре Владивостока, останется лежать на главной площади города до окончания разбирательства по инциденту с дрифтером, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
Ранее в мэрии сообщили РИА Новости, что вандалы сожгли в новогоднюю ночь символ 2020 года - разбитую фигуру мыши за 677 тысяч рублей на главной площади Владивостока. В конце декабря один из местных жителей разбил фигуру во время дрифта, его обязали возместить ущерб. На площади поставили новую мышь, а старую оставили лежать, накрыв тентом.
После пожара в новогоднюю ночь обгоревшая фигура мыши продолжала лежать в месте массового отдыха горожан.
"Мышь упакована и лежит на площади. Убирать ее нельзя, пока не закончится разбирательство по инциденту с дрифтером", - сообщил представитель мэрии.