Жильцам дома в Астрахани, где произошел пожар, окажут помощь

Трехэтажный жилой дом на улице Советской, 22 загорелся на площади порядка 800 квадратных метров в четверг утром. Восемь человек были эвакуированы. Спустя несколько часов открытое горение удалось ликвидировать. При разборе завалов найдено тело одного погибшего, местонахождение еще одного жильца дома устанавливается.