Жильцам дома в Астрахани, где произошел пожар, окажут помощь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 янв - РИА Новости. Жильцов многоквартирного дома в Астрахани, в котором произошел пожар, разместили в кризисном центре, им будет оказана помощь, сообщает пресс-служба администрации губернатора Астраханской области.
Трехэтажный жилой дом на улице Советской, 22 загорелся на площади порядка 800 квадратных метров в четверг утром. Восемь человек были эвакуированы. Спустя несколько часов открытое горение удалось ликвидировать. При разборе завалов найдено тело одного погибшего, местонахождение еще одного жильца дома устанавливается.
"Люди, потерявшие крышу над головой, размещены в одном из кризисных центров города. (Губернатор) Игорь Бабушкин распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь", - говорится в информации.
Губернатор выразил соболезнования родственникам погибшего. Ситуация находится на его личном контроле.