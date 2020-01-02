Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-02T12:13+0300
https://ria.ru/20200102/1563072999.html
Жильцам дома в Астрахани, где произошел пожар, окажут помощь
https://cdn22.img.ria.ru/images/156307/10/1563071076_0:0:1033:581_1036x0_80_0_0_a1cffb20af3cd8f2a39382cc22d328fc.jpg
РИА Новости

Жильцам дома в Астрахани, где произошел пожар, окажут помощь

12:13 02.01.2020
201
© Фото : ГУ МЧС по Астраханской областиЗагорание жилого дома в Кировском районе, Астрахань
Загорание жилого дома в Кировском районе, Астрахань
© Фото : ГУ МЧС по Астраханской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 янв - РИА Новости. Жильцов многоквартирного дома в Астрахани, в котором произошел пожар, разместили в кризисном центре, им будет оказана помощь, сообщает пресс-служба администрации губернатора Астраханской области.
Трехэтажный жилой дом на улице Советской, 22 загорелся на площади порядка 800 квадратных метров в четверг утром. Восемь человек были эвакуированы. Спустя несколько часов открытое горение удалось ликвидировать. При разборе завалов найдено тело одного погибшего, местонахождение еще одного жильца дома устанавливается.
"Люди, потерявшие крышу над головой, размещены в одном из кризисных центров города. (Губернатор) Игорь Бабушкин распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь", - говорится в информации.
Губернатор выразил соболезнования родственникам погибшего. Ситуация находится на его личном контроле.
Загорание жилого дома в Кировском районе, Астрахань
12:04
На месте пожара в доме в Астрахани нашли тело одного погибшего
000000
Обсудить 0
Игорь БабушкинАстраханьАстраханская областьПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники МЧС на месте пожара в Астрахани
Загоревшееся в Астрахани здание примыкает к памятнику архитектуры
Сотрудник МЧС во время работы с радиоуправляемым роботизированным комплексом на учениях Молния-2017
После пожара в Астрахани спасатели выясняют судьбу двух человек
Стоп-кадр из финального выпуска передачи Голос 8
Меладзе заявил, что Шнуров — лучший наставник шоу "Голос"
Полиция
В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
Владимир Зеленский
Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского
Район Гуомао (Guomao) в Пекине
МИД Китая призвал не препятствовать диалогу по Корейскому полуострову
Здание Государственной Думы РФ
В ГД внесут закон об усилении наказания за изготовление взрывчатки
Обед для бездомных
Фонд "Доктор Лиза" проведет праздничный обед для бездомных в Москве
Медсестра
В Приамурье усилили санитарный контроль из-за пневмонии в Китае
Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
В "Нафтогазе" рассказали, что их не устроило в сделке с "Газпромом"
Лагерь беженцев
В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев из Иордании и Ливана
Новосибирск
В Новосибирске в 2020 году начнут строить сибирский синхротрон СКИФ
Загорание жилого дома в Кировском районе, Астрахань
В трехэтажном доме в Астрахани ликвидировали открытое горение
На территории национального парка Земля леопарда в Приморском крае
В Приморье усилили охрану нацпарка "Земля леопарда"
Автомобиль скорой помощи
В Красногорске столкнулись два автобуса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:12Прокуратура в Твери начала проверку после хлопка газа в жилом доме
13:04ГИБДД усилила контроль за пьяными водителями
13:04В Москве в новогоднюю ночь родились более 50 детей
12:52Московское метро в 2020 году проведет более 130 экскурсий в депо
12:47Собянин рассказал о работе фестиваля "Путешествие в Рождество"
12:43Туристы в прошлом году чаще всего отдыхали на курортах России и Турции
12:40Момент смертельного ДТП на трассе в Башкирии попал на видео
12:39В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
12:30В ДНР назвали данные Киева о потерях ополченцев информационным вбросом
12:24Путин поздравил с днем рождения артиста Юрия Григоровича
12:15Сгоревшая в Приморье фигура мыши пока останется на площади
12:13Жильцам дома в Астрахани, где произошел пожар, окажут помощь
12:12ГИБДД планирует отказаться от баллов на практическом экзамене на права
12:05В ДТП с маршрутками в Подмосковье пострадали семь человек
12:04На месте пожара в доме в Астрахани нашли тело одного погибшего
12:03Часть жильцов дома в Твери, где взорвался газ, разместят в гостинице
12:02Туристы массово отменяют поездки в Тадж-Махал
12:02Ученые нашли способ снизить платежи за воду
12:01Опубликовано видео с места хлопка газа в многоквартирном доме в Твери
12:00В Москве на время праздников усилили меры безопасности на транспорте
Лента новостейМолния