ГИБДД планирует отказаться от баллов на практическом экзамене на права

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Из практического экзамена на получение водительских прав могут убрать штрафные баллы, сообщил РИА Новости замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Из практического экзамена на получение водительских прав могут убрать штрафные баллы, сообщил РИА Новости замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков.

"К 1 октября 2020 года планируем, что на результатах научного исследования мы придем к какому-то выводу: как более правильно сможем оценивать навыки кандидатов в водители при сдаче практического экзамена. Предварительно предполагаем, что от штрафных баллов мы уйдем. Как это будет выглядеть на бумаге — вопрос ближайших нескольких месяцев", — сказал Гиляков.

Собеседник агентства уточнил, что с октября вступят в силу поправки в правила проведения практического экзамена. К этому времени ГИБДД намерена сформировать предложения по новой процедуре. Будут учитываться не допущенные нарушения, а то, насколько правильна и безопасна техника вождения экзаменуемого для других участников движения.