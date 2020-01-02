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ГИБДД планирует отказаться от баллов на практическом экзамене на права
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РИА Новости

ГИБДД планирует отказаться от баллов на практическом экзамене на права

12:12 02.01.2020 (обновлено: 12:59 02.01.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСдача экзаменов в ГИБДД
Сдача экзаменов в ГИБДД
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Из практического экзамена на получение водительских прав могут убрать штрафные баллы, сообщил РИА Новости замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков.
"К 1 октября 2020 года планируем, что на результатах научного исследования мы придем к какому-то выводу: как более правильно сможем оценивать навыки кандидатов в водители при сдаче практического экзамена. Предварительно предполагаем, что от штрафных баллов мы уйдем. Как это будет выглядеть на бумаге — вопрос ближайших нескольких месяцев", — сказал Гиляков.
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Собеседник агентства уточнил, что с октября вступят в силу поправки в правила проведения практического экзамена. К этому времени ГИБДД намерена сформировать предложения по новой процедуре. Будут учитываться не допущенные нарушения, а то, насколько правильна и безопасна техника вождения экзаменуемого для других участников движения.
Сейчас при сдаче практического экзамена можно получить максимум пять штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения и управления автомобилем.
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