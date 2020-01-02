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Как провести новогодние каникулы: "Спящая красавица" и Magic Man
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РИА Новости

Как провести новогодние каникулы: "Спящая красавица" и Magic Man

12:09 02.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЛедовое шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" в Москве
Ледовое шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. В долгие новогодние каникулы москвичи и гости столицы вместе с детьми смогут увидеть сказочные ледовые шоу Татьяны Навки и Ильи Авербуха, представление иллюзионистов братьев Сафроновых, русский бал в ГМИИ имени Пушкина, а также мультимедийные спектакли "Сказка среди бела дня" и "Снежная королева".

Красавица и волшебники

Новое ледовое шоу Татьяны Навки "Спящая красавица: легенда двух королевств" будет проходить в Москве во дворце спорта "Мегаспорт" до 7 января 2020 года. Навка выступит в роли Малефисенты, Спящую красавицу сыграет олимпийская чемпионка Алина Загитова, а принца - пятикратный чемпион США в танцах на льду Петр Чернышев.
Еще одно ледовое шоу в новогодние каникулы представит олимпийский чемпион Илья Авербух на "ЦСКА Арене". Главные роли в сказке "Волшебник страны Оз" достались фигуристам Роману Костомарову и Евгении Медведевой, в шоу также принимают участие Татьяна Тотьмянина, Алексей Ягудин, Оксана Домнина, Мария Петрова, Маргарита Дробязко, Албена Денкова.
Известные иллюзионисты братья Илья, Сергей и Андрей Сафроновы покажут новое технологичное шоу "Magic Man. Начало" в Music Media Dome. Сафроновым предстоит спасти мир от восстания машин. По сюжету представления компьютерный интеллект создает хаос, охвативший всю планету. Три брата иллюзиониста репетируют номер, но их машина внезапно взбесилась, пронзив их током. Попав под влияние этой энергии, братья обрели суперспособности. Теперь они могут сгорать и исчезать, телепортироваться, читать мысли, летать и перемещать людей и машины в пространстве и времени.
© РИА Новости / Владимир АстапковичЛедовое шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" в Москве
Ледовое шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Ледовое шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" в Москве

Сказки средь бела дня

К новогодним каникулам в Театре российской армии приготовили детский спектакль с 3D-декорациями "Сказка среди бела дня" в постановке Андрея Бадулина по одноименной повести Виктора Витковича и Григория Ягдфельда. Действие разворачивается в наше время в обычной школе, где полным ходом идут приготовления к празднованию Нового года, по праздник может не состояться. Ребят ждут опасные погони в ночном лесу, драки на берегу Щучьего озера, коварные ловушки и волшебные превращения, но победит, конечно, дружба. Спектакль будет идти до 8 января.
Сказку "Снежная королева" увидят зрители на Большой сцене МХАТ имени Горького в первоначальном варианте Ганса Христиана Андерсена без купюр, которые были внесены в советское время. Режиссер спектакля Рената Сотириади и художник-постановщик Ирина Титоренко с помощью мультимедиа сделали спектакль необычным — публика то оказывается в центре снежной бури, то в цветущем саду, то в прекрасном замке.
© РИА Новости / Сергей ПятаковСцена спектакля "Сказка среди бела дня" в Театре Армии в Москве
Сцена спектакля Сказка среди бела дня в Театре Армии в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Сцена спектакля "Сказка среди бела дня" в Театре Армии в Москве
Московский Губернский театр порадовал 21 декабря юных зрителей премьерой классического рождественского спектакля "Щелкунчик" по мотивам сказки Гофмана. Новогодние показы продлятся до 8 января. Красочные костюмы, декорации и мультимедийные 3D-проекции перенесут зрителей в волшебную страну. Декорации постановки, выполненные художником Дмитрием Ершовым, напоминают старые рождественские открытки, которые дарили главной героине Маше ее мама и папа.

Пушкинские балы

Государственный музей Пушкина приглашает детей и родителей на интерактивную программу "Новогодние семейные балы в старинной русской усадьбе". В этом году она посвящена поэту Александру Пушкину и путешествиям в другие страны, о которых он мечтал.
Участники программы побывают "под небом Африки", в стране "бедного Йорика" и там, "где пахнет лавром и лимоном", откроют для себя философские тайны Поднебесной, найдут семь самоцветов Восточной поэзии, а также примут участие в увлекательных играх, викторинах и танцах, подобно обществу XIX века. Юных гостей программы ждет бал вокруг живой десятиметровой ели вместе с героями сказочного представления по мотивам мифов и сказаний Древнего Китая и подарки, разработанные музеем специально для праздника.

Дельфины и акробаты

На водную сцену "Москвариума" на ВДНХ возвращается мюзикл "Вокруг света за Новый год". В шоу участвую более 100 артистов разных жанров: воздушные гимнасты, певцы, танцоры, спортсмены. Но главными звездами стали морские животные: дельфины, морские львы, моржи и красавицы-косатки. В представлении появятся сразу пять новогодних волшебников: Дед Мороз (Россия), Санта-Клаус (США, Австралия, Бразилия, Канада), Одзи-Сан (Япония), Папа Ноэль (Испания) и Йоулупукки (Финляндия).
По сюжету мюзикла злой старик — Старый год — решил украсть новогодние традиции по всему миру, чтобы остановить вращение планеты и остаться главным навсегда. Героям предстоит обернуться вокруг света за одну ночь и предотвратить похищение традиций на нескольких континентах. В шоу принимает участие двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин – вместе с акробатами он показывает головокружительные трюки на "летающей мебели". В финале шоу на высоту 12 метров взлетят 32 танцующих фонтана.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредставление с косаткой в "Моквариуме"
Представление с косаткой в Моквариуме
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Представление с косаткой в "Моквариуме"
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КультураТатьяна ТотьмянинаИлья АвербухРоссия
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