В ДТП с маршрутками в Подмосковье пострадали семь человек

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Семь человек, в том числе ребенок, пострадали, по уточненным данным, при столкновении двух маршрутных такси в Красногорске Московской области, сообщил в четверг РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В результате столкновения двух маршрутных такси возле дома №112 на Путилковском шоссе пострадали семь человек, один из них ребенок 12 лет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, все пострадавшие направлены в городскую больницу №1 Красногорска.
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