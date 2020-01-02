На месте пожара в доме в Астрахани нашли тело одного погибшего

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 янв - РИА Новости. Спасатели обнаружили тело одного погибшего на месте пожара в жилом доме в Астрахани, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области.
Трехэтажный жилой дом на улице Советской, 22 загорелся на площади порядка 800 квадратных метров в четверг утром. Пожару был присвоен третий номер сложности. Восемь человек были эвакуированы. В 7.57 мск открытое горение было ликвидировано. Судьба двух жильцов дома оставалась неизвестной.
"При разборе завалов найдено тело одного погибшего. Личность устанавливается", - сказал представитель ГУМЧС.
Местонахождение второго человека по-прежнему неизвестно.