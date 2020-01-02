На месте пожара в доме в Астрахани нашли тело одного погибшего

Трехэтажный жилой дом на улице Советской, 22 загорелся на площади порядка 800 квадратных метров в четверг утром. Пожару был присвоен третий номер сложности. Восемь человек были эвакуированы. В 7.57 мск открытое горение было ликвидировано. Судьба двух жильцов дома оставалась неизвестной.