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На месте пожара в доме в Астрахани нашли тело одного погибшего
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РИА Новости

На месте пожара в доме в Астрахани нашли тело одного погибшего

12:04 02.01.2020
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© Фото : ГУ МЧС по Астраханской областиЗагорание жилого дома в Кировском районе, Астрахань
Загорание жилого дома в Кировском районе, Астрахань
© Фото : ГУ МЧС по Астраханской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 янв - РИА Новости. Спасатели обнаружили тело одного погибшего на месте пожара в жилом доме в Астрахани, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области.
Трехэтажный жилой дом на улице Советской, 22 загорелся на площади порядка 800 квадратных метров в четверг утром. Пожару был присвоен третий номер сложности. Восемь человек были эвакуированы. В 7.57 мск открытое горение было ликвидировано. Судьба двух жильцов дома оставалась неизвестной.
"При разборе завалов найдено тело одного погибшего. Личность устанавливается", - сказал представитель ГУМЧС.
Местонахождение второго человека по-прежнему неизвестно.
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