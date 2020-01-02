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Ученые нашли способ снизить платежи за воду
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РИА Новости

Ученые нашли способ снизить платежи за воду

12:02 02.01.2020 (обновлено: 12:09 02.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСезонное отключение горячей воды
Сезонное отключение горячей воды
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) разработали автоматическую систему регулировки уровня подачи чистой воды, сообщает "Российская газета".
Устройство работает на основе ультразвука, который зондирует уровень воды в резервуарах и передает данные на пульт управления. Оно способно автоматически обеспечивать плавный пуск и регулируемую остановку двигателей насоса, что, как считают разработчики, снизит износ коммуникаций и поможет избежать протечек.
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Таким образом существенно сократятся потери воды и электроэнергии. По подсчетам авторов разработки, при внедрении автоматиизированной системы городские сети смогут добиться снижения энергозатрат на 90% и уменьшить сумму платежа для потребителей жилищно-коммунальных услуг.

"Наша разработка запатентована и одобрена сотрудниками Пензенского горводоканала. Из-за смены руководства мы пока не успели внедрить её, но надеемся, нам удастся сделать это в наступившем году", — рассказал газете завкафедрой электроэнергетики и электротехники ПГУ Василий Ашанин.

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Пензенский государственный университетТехнологииОбщество
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