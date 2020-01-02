Ученые нашли способ снизить платежи за воду

"Наша разработка запатентована и одобрена сотрудниками Пензенского горводоканала. Из-за смены руководства мы пока не успели внедрить её, но надеемся, нам удастся сделать это в наступившем году", — рассказал газете завкафедрой электроэнергетики и электротехники ПГУ Василий Ашанин.