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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2020-01-02T12:00+0300
https://ria.ru/20200102/1563072611.html
В Москве на время праздников усилили меры безопасности на транспорте
https://cdn21.img.ria.ru/images/154979/81/1549798131_0:110:2972:1782_1036x0_80_0_0_14d6ef7bac96886200f202052408c64d.jpg
РИА Новости

В Москве на время праздников усилили меры безопасности на транспорте

12:00 02.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКнопка адресного открытия дверей в одном из автобусов
Кнопка адресного открытия дверей в одном из автобусов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Кнопка адресного открытия дверей в одном из автобусов. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Меры безопасности в городском транспорте усилили на время новогодних и рождественских праздников в столице, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в четверг.
"На время новогодних каникул на всём городском транспорте усилены меры безопасности. Мы хотим, чтобы праздничные дни в столице прошли без происшествий, а поездки были максимально комфортными", - цитирует сайт ведомства заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
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Отмечается, что во время новогодних и рождественских праздников безопасность на транспорте обеспечивают сотрудники городских служб, ГУ МЧС России по Москве, ГУ МВД России по Москве, Росгвардии.
"Количество досмотров на транспортных объектах увеличено. Мы просим пассажиров с пониманием отнестись к работе наших сотрудников и возможным неудобствам. А мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы на каникулах горожане могли быстро и в комфортных условиях передвигаться по городу", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам транспорта.
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Новый год—2020МоскваОбщество
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