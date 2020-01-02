В Москве на время праздников усилили меры безопасности на транспорте

Отмечается, что во время новогодних и рождественских праздников безопасность на транспорте обеспечивают сотрудники городских служб, ГУ МЧС России по Москве, ГУ МВД России по Москве, Росгвардии.

"Количество досмотров на транспортных объектах увеличено. Мы просим пассажиров с пониманием отнестись к работе наших сотрудников и возможным неудобствам. А мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы на каникулах горожане могли быстро и в комфортных условиях передвигаться по городу", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам транспорта.